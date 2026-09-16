Caos

Miren nada más a Aliah Maurette. Con un simple adelanto de un pódcast convirtió a la “Holis bebés” en “adiós secretos”. No la juzgo, cualquiera en su lugar hubiera tirado la piedra… y ahora el caos es solo el aperitivo. Espero que tenga sus “snacks” favoritos listos, porque lo que generó es apenas el “teaser” del “reality show” que se viene tras el episodio completo.



Ni él se ayuda

Le pueden decir de todo, menos mal vestido… y es verdad, porque el resto de defectos ya los tiene en “stock” permanente. Infiel, coleccionista de amigas de las ex, especialista en autosepultura. Camina elegante hacia su propia tumba sentimental mientras la “amiga” le sostiene la pala. ¿Quién es peor? Los dos, pero él lleva la corona de ironía por insistir en que “es el destino”.



Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Tenía la razón

¡Dios mío, Shelsy! Por culpa de la “mijita” le doy la razón a la “Iguana”, esa a la que tacharon de “loca” cuando ya olía el caos. Poco a poco se confirma cada predicción. La “chiflada” era la única con mapa del desastre y Shelsy puso la gasolina. Gracias por el “reality” no pedido, pero que muchos se están disfrutando con sus respectivas palomitas y la bebida de su elección.

