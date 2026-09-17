Una embarcación atracada en el muelle de Miramar, en la Costa Arriba de la provincia de Colón, quedó destruida tras incendiarse durante la mañana de este jueves.

La nave, identificada como Sinono, comenzó a arder de manera repentina mientras permanecía en la zona de atraque, consumiendo las llamas casi por completo su estructura.

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La embarcación realizaba viajes desde Miramar hacia la comarca Guna Yala, destinada principalmente al transporte de mercancía.

Investigaciones tras siniestro sin heridos

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio, dejando el hecho únicamente pérdidas materiales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fuego y esclarecer las circunstancias del suceso.

El muelle de Miramar registra un continuo movimiento de embarcaciones que trasladan pasajeros y mercancías hacia distintos puntos de la comarca Guna Yala y Colombia.