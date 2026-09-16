Teatrera

Shelsy reconoce sus errores y se disculpa, ¡admirable! Pero "no lo sé Rick", no le creo. Hoy dice una cosa, hace unos días era un “gallito de pelea”. Mejor que se tome otras vacaciones. Su inconsistencia es evidente como el día claro. ¡Ironía! De pelear como gallito a disculparse en un instante. Que descanse más para volver con coherencia y no cambiar cada dos días.

Nada del otro mundo

Tanta bulla, tanto misterio y al final Aliah Maurette nos regaló exactamente lo mismo que ya había soltado en el adelanto. ¿Diga quién? Pues nadie. Tanto teatro para guardarse los nombres como si fueran secretos de Estado. Perdí una hora que pude haber invertido en ver la pintura secarse… y hubiera sido más revelador. Bravo por el espectáculo.

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¡Horror!

El pulso de la Nación ya habló. Las galletas de Sofy son arte comestible y las de Male parecen un experimento fallido de plastilina con sabor a “promesa de influencer”. Por el Día de las Flores Amarillas ofrecen eso y pretenden que paguemos. Yo tampoco. Una se lució, la otra solo repitió el “trend” con menos gracia. Sofy 1 – Male 0, y el marcador duele.

