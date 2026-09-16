Policía Nacional detalla golpes al crimen organizado

Los resultados de las acciones policiales contra diversos delitos fueron expuestos por la Policía Nacional durante la vista presupuestaria del Ministerio de Seguridad en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que en lo que va del año la Policía ha desarticulado 59 pandillas, realizado más de 22 mil allanamientos, incautado más de 20 millones de dólares y decomisado más de 34 toneladas de droga.

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También reportó la captura de 487 personas vinculadas a homicidios y 221 por tentativa de homicidio.

Fernández reconoció, sin embargo, que todavía existen retos en los principales delitos de impacto. Según las cifras presentadas por la institución, los homicidios registran un aumento de 1.2% frente al mismo periodo del año pasado y las lesiones personales de 1.7%, mientras que los robos y hurtos presentan reducciones de 17% y 19%, respectivamente.

Por otro lado, señalaron que la entidad se prepara para incorporar 4 mil cámaras corporales a sus operaciones como parte de una estrategia que busca fortalecer la evidencia en los procedimientos y dejar un registro de las actuaciones de los agentes en las calles.

Fernández explicó que el proyecto contempla la distribución de estos dispositivos a nivel nacional, con prioridad en las cinco zonas donde se concentra la mayor incidencia de delitos de impacto.

El director manifestó que no será necesario que cada agente que salga a patrullar porte una cámara. La dinámica inicial contempla que los equipos acompañen a los grupos operativos, que generalmente están conformados por entre cinco y siete unidades.'

4

mil cámaras corporales serán integradas a las operaciones de la Policía Nacional. 59

pandillas han sido desarticuladas este año a nivel nacional en distintos allanamientos.

Para la Policía, uno de los principales aportes de esta herramienta estará en el trabajo conjunto con el Ministerio Público. El material audiovisual podrá convertirse en un elemento adicional para documentar los procedimientos y fortalecer los casos que sean presentados ante las autoridades judiciales.