Mulino inaugura CEAGRO AIP para formar técnicos especializados en el sector agropecuario

El Centro de Especialidades Agropecuarias CEAGRO AIP fue inaugurado este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en la Ciudad del Saber, una iniciativa que busca formar técnicos especializados y responder a las necesidades del sector productivo nacional.

El centro ofrecerá formación en áreas como agricultura, ganadería, acuicultura y agroindustria para impulsar el sector agropecuario del país.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Durante el acto, el presidente Mulino indicó que el CEAGRO AIP representa oportunidades reales para gente de carne y hueso, que desea una oportunidad, que quiere esforzarse, avanzar y tener una mejor vida.

"Como padre, sé muy bien el orgullo que sienten la mamá y el papá de cada uno de ustedes, porque no hay nada más grandioso que ver a nuestros hijos superarnos en conocimiento y en capacidad; ese es un logro que se disfruta desde lo más profundo del corazón", indicó el presidente.

El Centro inicia su historia académica con 100 estudiantes becados, provenientes de distintas provincias y comarcas del país. De este grupo, el 70 % corresponde a egresados de bachilleratos agropecuarios y el 30 % a egresados de bachilleratos en ciencias, con una participación equitativa entre hombres y mujeres.

Esta primera generación estudiará en una instalación de la Ciudad del Saber. La sede principal de CEAGRO AIP será eventualmente edificada en un globo de terreno de 15 hectáreas donado por el Instituto Profesional y Técnico La Pintada, en la provincia de Coclé.

Innovación educativa

CEAGRO AIP desarrollará un modelo educativo basado en el principio de “aprender haciendo”, con una formación compuesta por 40% de contenidos teóricos y 60% de experiencias prácticas, favoreciendo el contacto temprano de los estudiantes con procesos productivos, tecnología, innovación y resolución de problemas reales.

La formación tendrá una duración de dos años y estará orientada a áreas estratégicas vinculadas con la producción agrícola y pecuaria, la agroindustria, la gestión de empresas agropecuarias, las tecnologías aplicadas al agro, la mecanización y la acuicultura.

El modelo formativo también incorpora competencias transversales fundamentales para el desempeño profesional, entre ellas liderazgo, sostenibilidad, pensamiento crítico, ética, innovación, trabajo en equipo y capacidad para adaptarse a los procesos de transformación tecnológica que están redefiniendo el sector agroalimentario.

La puesta en marcha de CEAGRO AIP responde a una visión de articulación entre gobierno, sector productivo, academia y cooperación internacional, con el propósito de asegurar que la formación responda a las necesidades reales del país.

En este esfuerzo, CEAGRO AIP cuenta con la cooperación técnica de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y promueve vínculos académicos y de cooperación con instituciones internacionales de referencia, entre ellas EARTH University, en Costa Rica; la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras; y la Universidad Autónoma Chapingo, en México.