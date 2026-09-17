Cruela no acepta las disculpas de Shelsy: 'Disculpas no aceptadas'

La polémica entre Cruela y Shelsy sumó un nuevo capítulo. Después de que Shelsy rompiera el silencio y reconociera públicamente que cometió un error en el pasado, Génesis Lore, conocida como Cruela, respondió tajantemente: no acepta sus disculpas.

El conflicto se remonta a aproximadamente un año, cuando ambas todavía mantenían una amistad. Según explicó Shelsy, durante un campamento al que fue invitada por Cruela conoció a un hombre con quien hubo coqueteo y posteriormente un beso.

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Shelsy reconoció que Cruela sí le había contado previamente que sentía interés por ese hombre y admitió que debió poner un límite. “Rompí un código que para mí hoy es muy claro”, expresó al asumir su responsabilidad por lo ocurrido.

La creadora también aclaró que el hombre nunca le fue presentado formalmente como pareja de Cruela y aseguró que no existió intimidad entre ellos. Sin embargo, sostuvo que esto no justificaba lo ocurrido y decidió ofrecerle una disculpa pública.

“Génesis, te pido disculpas públicamente”, manifestó Shelsy, quien también señaló que no esperaba que después de su pronunciamiento existiera una reconciliación o que Cruela estuviera obligada a aceptar sus disculpas.

La respuesta de Cruela no tardó en llegar. A través de sus redes sociales dejó claro que la disculpa no cambia su posición sobre lo ocurrido y escribió: “Disculpas no aceptadas”.

Además, Cruela cuestionó parte de la versión ofrecida por Shelsy. Según su relato, el hombre sí había sido presentado previamente como alguien con quien ella estaba saliendo, por lo que considera que Shelsy conocía mejor la situación de lo que ahora plantea.

La creadora también aseguró que cuenta con capturas que respaldarían su versión y cuestionó que Shelsy haya negado anteriormente lo ocurrido, antes de reconocer finalmente el beso en su reciente pronunciamiento.

El episodio volvió a tomar fuerza en medio de las recientes declaraciones de Shelsy sobre distintas situaciones de su pasado, después de que su nombre quedara relacionado en redes sociales con otros señalamientos surgidos a raíz de las declaraciones de Aliah Maurette.

Por ahora, ambas han expuesto públicamente sus respectivas versiones: Shelsy reconoce que cruzó un límite y ofrece disculpas, mientras Cruela sostiene que estas no son aceptadas y mantiene sus cuestionamientos sobre lo ocurrido.