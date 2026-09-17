Padres de familia y docentes del Centro Educativo Monte Oscuro, ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, reiteraron al Ministerio de Educación (Meduca) la urgencia de nombrar celadores.

Blanca Luisa Pérez Chávez, madre de uno de los estudiantes de la escuela, manifestó sentirse preocupada por los continuos casos de hurto que se registran en el centro escolar desde 2025. En este plantel, desconocidos desarmaron un minibús coaster y vandalizaron el sistema eléctrico que abastecía de energía la zona donde se ubican las galeras de producción avícola y porcina.

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Chávez señaló que el Meduca tiene conocimiento de la necesidad de celadores, así como de la vulnerabilidad de la escuela ante la delincuencia.

"Siempre ponen tropiezo a todas las cosas que se llevan con respecto al nombramiento de celadores", indicó, añadiendo que la indefensión del colegio es mayor por encontrarse en una zona distante de las residencias.

La dirección del plantel confirmó que se mantienen sin vigilancia desde noviembre de 2025.

Trámites de nombramiento y proyecto de videovigilancia

Por parte del Meduca se informó que se encuentra en proceso el nombramiento de un celador, además de evaluar la instalación de un sistema de videovigilancia en zonas sensibles del colegio.

Este año, la dirección de la escuela presentó un proyecto para la instalación de cámaras de seguridad con un costo de 4 mil dólares, el cual sería financiado mediante el Fondo Agropecuario que recibe la institución.

A menos de cinco minutos del centro escolar se encuentran las instalaciones de una subestación de la Policía Nacional (PN), la cual fue cerrada tras operar por un corto periodo.