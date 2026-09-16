Fondo de protección al Canal 'no es nuevo', asegura la ACP

La creación de un fondo especial destinado a la seguridad del Canal de Panamá, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad (Minseg), ha generado una serie de cuestionamientos por su carácter "reservado y confidencial".

Una clasificación que, según algunos diputados, genera dudas sobre la transparencia con la que se gestionarán estos fondos; por ello, aprovecharon la comparecencia del ministro Frank Ábrego ante la Comisión de Presupuesto para consultarle las razones de dicha "opacidad"; sin embargo, el titular del Minseg aclaró que el acuerdo no es nuevo ni contempla salvaguardas fuera de la ley, corresponde al Gobierno anterior y se extiende por un período de tres años.

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Explicó que la restricción de información se estableció a petición de los directivos de la vía interoceánica por tratarse de temas concernientes a su seguridad, pero ello no quiere decir que los recursos estarán exentos de fiscalización; al contrario, quedarán sujetos al control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que también se encargará de verificar que el Minseg y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cumplan con lo que establece la normativa.

Aseguró que los informes de inteligencia realizados en la pasada administración revelaron que el peligro real para las instalaciones de la ruta marítima panameña ha aumentado, especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz, lo que evidencia la necesidad de reforzar la seguridad, particularmente ante la posibilidad de ataques con drones.

"Las instalaciones del Canal de Panamá efectivamente tienen un sistema antidrones, pero necesitan aumentar esa capacidad", dijo.

La administradora de la vía, Ilya Espino de Marotta, también se refirió al tema, reiterando que el fondo de seguridad no se creó recientemente, fue incluido en el presupuesto del año en curso; por tanto, desconoce por qué está haciendo "ruido" ahora y no antes, pero no le preocupa porque la ACP siempre se ha manejado con transparencia.

Descartó que existan motivos de alarma respecto a la seguridad del Canal; las acciones que se realicen en el marco de este acuerdo son habituales, especialmente tras la adquisición de tierras adicionales.

12

millones de dólares, monto asignado al fondo de seguridad para la vía interoceánica. 3

años, vigencia del acuerdo entre la ACP y el Ministerio de Seguridad.

"Es algo rutinario. Siempre es importante que las entidades puedan darnos el apoyo que requerimos para que el Canal sea una vía confiable, eficiente, neutral y efectiva", afirmó.

Mencionó que no es la primera vez que la ACP firma un acuerdo de colaboración con una entidad del Estado; en el pasado ya se ha hecho con los ministerios de Ambiente, Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, entre otras.

El monto asignado a la estrategia de seguridad de la ruta marítima para la vigencia fiscal 2027 supera los 12 millones de dólares y, de acuerdo con Marotta, no se utilizarán recursos por encima de lo establecido.

Resolución

La Resolución No. 230 del 31 de agosto de 2026, publicada en Gaceta Oficial el pasado 14 de septiembre, designa al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) como responsable de la gestión y administración financiera del fondo económico para la protección del Canal.

Dicha partida podrá ser utilizada para el pago de servicios no personales, materiales y suministros, maquinarias y equipos, obras y construcciones y cualquier otro gasto imprevisto no contemplado en la resolución, con previa autorización del ministro de Seguridad y sustento técnico y legal.