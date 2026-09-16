China sigue sin dar respuesta a Panamá sobre acuerdo marítimo

La renovación del Tratado de Nación Más Favorecida entre Panamá y China aún no se ha concretado, pese a que acordaron definir los lineamientos del convenio el pasado mes de julio.

Panamá, según el canciller Javier Martínez-Acha, espera la respuesta de la nación asiática para avanzar en la oficialización del acuerdo marítimo.

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Aseguró que las relaciones con dicho país, luego de la declaración de inconstitucionalidad de los puertos de Balboa y Cristóbal, han mejorado y aspira a que así se mantengan.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Guo Jiakun, tras la conformación de un grupo de amistad entre diputados panameños y taiwaneses, volvió a ejercer presión sobre el istmo, advirtiendo que este tipo de acciones conllevan "graves consecuencias".

El diplomático instó a los diputados a "ver el verdadero panorama" y aseguró que su país está al tanto de las declaraciones del gobierno panameño y de que cumpla su compromiso con el principio de una sola China a través de acciones reales.

Pronunciamiento que, de acuerdo con expertos en relaciones internacionales, representa una clara injerencia en los asuntos internos de Panamá, ya que el país puede relacionarse comercialmente con quien considere necesario.

Pese a ello, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) confía en que pronto ambas partes llegarán a un acuerdo, pues reconoce que este tipo de negociaciones toman su tiempo.'

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retenciones de buques con bandera panameña se realizan mensualmente en puertos chinos. 45

diputados conforman el grupo de amistad parlamentaria con Taiwán.

René Gómez, presidente del gremio, explicó que el mayor beneficio que obtienen los armadores de bandera local en puertos chinos es un descuento de aproximadamente el 37% en trámites que, tomando en cuenta los grandes movimientos de carga, se traduce en millones de dólares.

Las detenciones de embarcaciones panameñas en puertos chinos han disminuido considerablemente en los últimos meses, pasando de 130 a 20 retenciones mensuales, una reducción del 84.6 %.