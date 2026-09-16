Serie

Me comenta un chismoso que las vistas presupuestarias están mejor que las series de Netflix: hay regaños, lambonerías, risitas y cortes de transmisión. Por suerte ya la lista de instituciones va disminuyendo.

Fondo

Dice el comando mayor de Seguridad que el fondo especial para protección del canal es una idea que nació en el GobierNito y que de secreta no tiene nada porque está disponible en Gaceta. ¡Mira tú!

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Vergüenza

Dice uno que sí sabe que esos entramados brujos como el de la "Taquilla" son una vergüenza para el gremio de abogados, ya que ensucian la reputación de una profesión ilustre. ¡Ataja!

Inversionista

Me cuenta la tía Eunecia que la mudanza financiera de Riquelme a la tierra del Canal tiene a varios activados y haciendo lobby desde ya para formar parte del círculo cero del inversionista español. ¡Hostia!

Rallado

Un imprudente comenta que con estos precios de la gasolina por las nubes la gente ahora tendrá que llenar la alacena de rallado de sardina para poder llegar a la próxima quincena. ¡Ay mi bolsillo!

Chirola

El caído en DesGracia seguirá guardado en la chirola, luego de que le negaran el cambio de medida. Dice el fiscal de la causa que hay hallazgos que ameritan que siga tras las rejas. ¡Santo padre!