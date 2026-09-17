Río Indio: ACP crea comité para coordinar reasentamientos

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y entidades del Estado establecieron el Comité de Coordinación Interinstitucional del Plan de Acción de Reasentamiento del Proyecto del Lago de Río Indio, una instancia que articulará la participación de las instituciones en el restablecimiento de los medios de vida, de manera que los compromisos acordados en el Marco de Compensación, discutidos durante el proceso del diálogo con las comunidades, se cumpla y se garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que serán reubicadas.

Debido a que este proceso comprende responsabilidades de distintas entidades públicas, el Comité permitirá definir la intervención de cada una y alinear sus aportes con las medidas establecidas para el reasentamiento, la recuperación de las actividades productivas y el restablecimiento de las fuentes de ingreso.

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El grupo estará integrado por los ministerios de Salud; Desarrollo Social; Educación; Ambiente; Vivienda y Ordenamiento Territorial; y Desarrollo Agropecuario, así como por la Secretaría de Metas.

La conformación del comité también se enmarca en la Resolución N.° 91-25, mediante la cual el Consejo de Gabinete declaró de interés público el Proyecto del Lago de Río Indio y dispuso la colaboración activa de las entidades del Estado. Esta decisión fortalece la coordinación institucional para el desarrollo ordenado del proyecto y la atención oportuna de las comunidades.

“La instalación de este comité permite sentar un precedente sobre cómo podemos desarrollar una iniciativa que genera impactos, pero también grandes oportunidades. El reasentamiento es, ante todo, un proceso humano: detrás de cada decisión, cada plan y cada acción hay familias que esperan de nosotros respuestas claras, coordinación efectiva y resultados concretos”, señaló la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta.

Destacó que el compromiso institucional no debe limitarse al traslado físico de las familias, sino contribuir a que puedan mantener su bienestar, sus oportunidades y sus perspectivas de desarrollo. En ese sentido, explicó que el comité permitirá construir una visión compartida, alinear las capacidades de las instituciones y asegurar que las acciones del Estado lleguen de manera oportuna y coherente a quienes las necesitan.

El Proyecto del Lago de Río Indio busca fortalecer la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de dos millones de personas que se abastecen del sistema de lagos del Canal, así como la operación sostenible de la vía interoceánica. La iniciativa integra infraestructura, sostenibilidad y desarrollo social, con una gestión responsable del agua y los recursos naturales que también contribuya a mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la cuenca.

El nuevo lago tendrá una extensión de 4,600 hectáreas, equivalentes al 8 % del área de la cuenca de Río Indio, y requerirá el reasentamiento de unas 550 familias residentes en 38 comunidades ubicadas dentro de la huella del proyecto.

Como mecanismo permanente de coordinación, el comité revisará los cronogramas y compromisos, identificará los asuntos que requieran la intervención de varias entidades y facilitará la búsqueda conjunta de soluciones. Sus reuniones ordinarias se realizarán periódicamente, sin perjuicio de que puedan convocarse sesiones extraordinarias cuando sea necesario.

Cada encuentro concluirá con la definición de acciones concretas, instituciones responsables y plazos de cumplimiento, que quedarán registrados para su posterior seguimiento. El intercambio de información se realizará conforme a las disposiciones sobre confidencialidad y protección de datos.

Esta instancia no sustituirá las competencias legales de las entidades que la integran, los espacios de consulta con las comunidades ni los acuerdos individuales con cada familia. Su labor será complementar los esfuerzos institucionales, prevenir vacíos o duplicidades y verificar el cumplimiento de las acciones acordadas.

“Cuando el Estado trabaja de manera integrada, las respuestas son más efectivas, los recursos se aprovechan mejor y las familias reciben una atención más completa. Agradezco a cada una de las instituciones, su participación será fundamental para anticipar desafíos, encontrar soluciones conjuntas y asumir coordinadamente las responsabilidades que corresponden durante el proceso de reasentamiento”, expresó Espino de Marotta.