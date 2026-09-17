Christiansen revela la lista de Panamá para enfrentar a India y la gira por Asia

El técnico Thomas Christiansen reveló la lista de jugadores convocados para su gira amistosa por Asia.

La lista cuenta con al menos 14 jugadores que estuvieron en el Mundial 2026, otros del proceso anterior que vuelven a ser llamados y varios jóvenes.

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Con defensas como José “Coto” Córdoba, Andrés Andrade y César Blackman, los mediocampistas Cristian Martínez y Adalberto “Coco” Carrasquilla, además de los delanteros Azarías Londoño y Tomás Rodríguez, el míster llamó a esta base de jugadores que estuvieron en el pasado mundial (ilustración).

La novedad más grande es Davis Murillo; el placino de 20 años se ha ganado su convocatoria a pulso, luego de tener también una buena Copa Centroamericana con Plaza Amador.

Entre la sangre nueva que llamó Thomas Christiansen se encuentran Jair Modelo, Mijhir Jiménez, Josué “Yayiya” Vergara y Rafael Mosquera, entre otros.

El gran ausente será el delantero del Botafogo, Kair Barría.

Entre los jugadores que estuvieron en el Mundial 2026 y no fueron llamados se encuentran: Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Ismael Díaz y César Samudio, entre otros.

Panamá estará enfrentándose a su similar de India, el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio.