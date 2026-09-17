Eddy Lover y Karol G van por el Latin Grammy con 'Dile Luna'

Eddy Lover vuelve a poner el nombre de Panamá en una de las principales vitrinas de la música latina. El cantante panameño recibió una nominación a los Latin Grammy 2026 por su colaboración con Karol G en la canción “Dile Luna”.

El tema, incluido en el álbum “Tropicoqueta” de la artista colombiana, fue seleccionado para competir en la categoría Mejor Interpretación Urbana, donde comparte nominación con otras producciones de artistas como Daddy Yankee y Bizarrap, Ryan Castro, Kapo y Gangsta, Feid, y Milo J y Trueno.

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Para Eddy Lover, la nominación representa un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria y una oportunidad de llevar nuevamente el talento panameño a la gala de los premios que reconocen lo más destacado de la música latina.

La colaboración con Karol G forma parte de “Tropicoqueta”, álbum lanzado en 2025 que también consiguió una nominación en la categoría Álbum del Año. La colombiana aparece además entre las artistas con mayor cantidad de postulaciones en esta edición, con siete nominaciones.

“Dile Luna” marca además un encuentro entre dos generaciones y escenas importantes de la música urbana: el artista panameño, conocido por temas que marcaron el reguetón romántico, y una de las principales figuras de la música urbana colombiana.

Eddy Lover es, de acuerdo con medios panameños, el único artista de Panamá nominado en esta edición de los Latin Grammy, por lo que su candidatura concentra la representación del país en la ceremonia de este año.

La edición número 27 de los Latin Grammy se celebrará el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías.