Martinelli denuncia 'jugarreta política' en reformas electorales para impedirle presidir RM

El expresidente Ricardo Martinelli denunció una supuesta maniobra política en las reformas al Código Electoral que se discuten en la Asamblea Nacional y afirmó que algunos cambios buscarían impedirle volver a ocupar la presidencia del partido Realizando Metas (RM).

Martinelli aseguró que se enteró de que pretenden introducir modificaciones al proyecto cuando llegue al segundo debate para evitar que pueda presidir nuevamente el colectivo político.

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"Me acabo de enterar de una sucia "jugarreta política" que me quieren hacer en la Asamblea en las reformas electorales cuando llegue al segundo debate. Quieren introducir una serie de cambios para que yo no pueda ser presidente del partido Realizando Metas.

Según el exmandatario, quienes impulsan estos cambios consideran que de esta manera podrían afectar su liderazgo dentro de RM. “Ellos creen que así me descabezan a mí y descabezan el partido. Cuán equivocados están”, sostuvo.

Martinelli también indicó que primero lo sacaron de la contienda política, lo desacreditaron, lo exiliaron, le hicieron pelear con su familia y socios de negocios.

"Lo único que no han tratado hasta ahora es de matarme", agregó.

Sin embargo, señaló que va a pelear y a defender su partido." Voy a defenderme y espero verlos pronto en Panamá. Que me saquen de la presidencia del partido Realizando Metas no significa el fin de Ricardo Martinelli", concluyó.