AC Milan, 'supercampeón' de Italia con una 'superremontada' ante el Inter

El nuevo Milan de Sergio Conceicao es Supercampeón de Italia. El nuevo técnico ha conseguido en apenas ocho días revivir a un equipo a la deriva y acabar con la dictadura del Inter en este torneo -campeón de las últimas 3 ediciones- con otra remontada (2-3) en Arabia Saudí que completó con el gol de Tammy Abraham en el minuto 93, ganando al eterno rival en la pugna por un título.



El Milan volvió este lunes a sentirse un grande en Italia, algo que no sentía desde hace tres años, cuando levantó el 'Scudetto' en 2022. Y lo hizo a lo grande. Remontó a la 'Juve' en semifinales. Y remontó 2 goles al rey del fútbol italiano en la gran final, en todo un 'Derbi della Madoninna', mucho más importante para los implicados. Demostró un carácter que parecía perdido, sumido en una de las mayores crisis de los últimos años. Ahora el Milan parece haber encontrado el rumbo.



Todo gracias a un partido en el que el Inter llegó como claro favorito. Pero fue el Milan el que acabó dando la sorpresa. La llegada de Sergio Conceicao ha cambiado algo dentro del vestuario y este Milan, aunque no juegue de manera brillante, compite.



Sucedieron cosas en el partido no muy habituales en los últimos meses. Como que Lautaro Martínez, algo desaparecido en los últimos duelos, en plena sequía y atravesando uno de sus peores momentos de su carrera -tal y como confirmó antes del partido- marcara el primer tanto del partido.



Fue justo antes del descanso. También gracias a algo no muy habitual como un error en construcción de Alex Jiménez, asentado en la titularidad por su fiabilidad. La contra que montó el Inter fue de manual. Dimarco encontró a Taremi en la frontal y el iraní cedió a Lautaro, que hizo magia. Recortó dentro del área y definió con la zurda abajo, imposible para Maignan.



El Inter dio el primer golpe en un momento clave. Y el segundo, en otro momento decisivo en el fútbol. Porque en el 47, nada más empezar la segunda parte, Tarmei puso tierra de por medio con el segundo, aprovechando la gran asistencia de De Vrij desde la línea de la defensa.



Pareció el gol desahuciar al Milan. Era un impresa complicada la de remontar. Sin embargo, una falta al borde del área cambió el partido. Porque Theo Herenández ajustó y atinó al palo de Sommer para recortar distancias en el minuto 52.



A partir de ahí, el partido se abrió. Reijnders tuvo el empate tras un jugadón de Leao por banda, que cedió atrás para el neeerlandés. Bastoni salvó el tanto sobre la línea con la cara.



Respondió el Milan con un remate al palo de Carlos Augusto. Fue un ida y vuelta constante que terminó con el empate del Milan. Encontró al espacio Leao a Theo. Otra vez la sociedad matadora. Centró el lateral y Pulisic marcó la diferencia dentro del área.



Faltaban en ese momento 10 minutos. Los penaltis asomaban en el horizonte, pero un arreón final del Milan puso el torno patas arriba. Porque el equipo menos favorito marcó el tercero en la gran final y acabó ganando el título. Abraham fue el héroe de un equipo que volvió a sonreír. Supercampeón de Italia con dos superremontadas. Otra victoria ante el Inter, la segunda de la temporada. Conceicao, con 8 días en el cargo, se ha ganado todo el respeto.



-- Ficha técnica:



2 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, De Vrij (Darmian, m.84), Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi, m.84), Calhanoglu (Asllani, m.35), Mkhitaryan (Zielinski, m.65), Dimarco (Carlos Augusto, m.66); Taremi y Lautaro Martínez.



3 - Milan: Maignan; Emerson Royal (Calabria, m.87), Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah (Abraham, m.77), Fofana; Pulisic, Reijnders (Loftus-Cheek, m. 77), Álex Jiménez (Rafael Leao; Morata.