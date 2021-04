Adalberto 'Coco' Carrasquila no convence a Carrión en el Cartagena

Adalberto "Coco" Carrasquilla ha pasado de la titularidad indiscutible a la suplencia, prueba de ello, es que en los últimos siete partidos el panameño ha lijado banca en el Cartagena en la Segunda División de España.

El extaurino que fue convocado por el técnico Thomas Christiansen para los partidos eliminatorios de a Concacaf ante Barbados y Dominica, parece no convencer al actual técnico, Luis Carrión.

Carrasquilla jugó los partidos eliminatorios con Panamá, regresó al Cartagena y siguió en la banca del Cartagena.

" Carrasquilla, de titular indiscutible a jugar siete minutos en los últimos siete partidos", tituló una nota de Sport Cartagena, donde resalta que el extaurino " ha pasado de la noche a la mañana de ser la 'perla' del FC Cartagena al ostracismo"

Carrasquilla en el pasado juego en La Romera, calentó, pero no jugó "parece evidente que el centroamericano no es, precisamente, de los jugadores en los que más confía Luis Carrión, quizás por su forma de jugar tan despreocupado, quizás por los balones que pierde y que han costado algún que otro gol o, sencillamente, porque el técnico no acaba ver cómo encaja la pieza del 'Coco' en el esquema que utiliza" afirma el rotativo español sobre Luis Carrión que asumió el cargo en enero, luego que pasarán Borja Jiménez y José Manuel Aguilar.

Pese a todo ello, el Sport Cartagena mantiene las esperanzas en'Coco', "sólo es cuestión que Carrasquilla vuelva a retomar la senda de esos buenos encuentros en los que acababa siendo decisivo con un fútbol alegre y brillante", describe.

El panameño fue figura con el Cartagena paraque ascendiera se la Segunda B a la la categoría de plata.

Medios españoles han publicado notas que Carrasquilla es tentado por los otros clubes e inclusive por equipos de Bélgica como el Anderlech donde milita el también panameño Michael Amir Murillo.