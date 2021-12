Adalberto 'Coco' Carrasquilla se prepara pensando en los juegos de enero en la Octagonal de la Concacaf

Adalberto "Coco" Carrasquilla vive uno de sus grandes momentos en la selección panameña, quiere estar preparado para los juegos de enero de la Octagonal, reitera que no se considera el mejor jugador de Panamá, además no oculta el respeto y admiración por los veteranos del grupo como Aníbal Godoy, Édgar Yoel Bárcenas y Alberto "Negrito" Quintero, entre otros.

"Coco" Carrasquilla se encuentra de vacaciones en Panamá, pero no se aleja de la cancha, es uno de los llamados por el técnico Thomas Christiansen a mantenerse en los microciclos con el español David Dóniga con miras a los partidos de la Octagonal quiere inician en enero venidero.

Panamá visitará a Costa Rica el 27 de enero, tres días después recibe a Jamaica en el estadio Rommel Fernández y luego tendrá que visitar a México el 2 de febrero.

"Quiero arrancar una buena pretemporada", afirmó el mediocampista al referirse que se encuentra de vacaciones, pero todavía le resta cumplir un contrato con el Houston Dynamo de seis meses y vienen partidos claves para la selección de Panamá en la Octagonal en enero.

"Coco" Carrasquilla asegura que quiere estar en forma para cuando le toque volver al Dynamo y con respecto a la Octagonal, "vienen fechas importantes de la selección panameña y quiero estar de la mejor forma", precisó.

En su club Dynamo, aunque no estará el técnico Tab Ramos que lo llevó a la MLS en Estados Unidos, Carrasquilla, reiteró que quiere estar bien, preparado para el nuevo técnico que asigne su club en la MLS.

El extaurino, asegura que se mantendrá en los microciclos de la selección, que entrenará de manera personalizada e inclusive de ser necesario hasta entrenar con su exequipo en el Panamá, Tauro en pretemporada, explicó en un video de la Fepafut Carrasquilla.

Pese a recibir muchos elogios, "Coco" Carrasquilla reiteró como en otra ocasiones, que no se siente el mejor jugador de Panamá.

"No me siento el jugador más importante porque tenemos jugadores importantes como: Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Édgar Yoel Bárcenas, entre otros. Yo solo trato de dar lo mejor para hacerlos ver bien a ellos y que ellos me hagan ver bien a mí", precisó.

El panameño también indicó que le sigue la pista al FC Cartagena en España, dueño de su ficha deportiva, que hace fuerza y desea buenas vibras para el club español.

Admitió que no jugó mucho en su último año en Cartagena, pero que llegó al Dynamo para tener minutos, adquirir confianza y lo ha hecho.