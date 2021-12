El panameño Johan Camargo firma con los Filis de Filadelfia por un año, luego de salir de los Bravos de Atlanta que no le extendieron su contrato.

En sus redes sociales, los Filis anunciaron la contratación de Camargo, según el presidente de Operaciones de Béisbol, David Dombrowski, anoche.

Los Filis será el segundo equipo de Camargo en las Grandes Ligas, luego que debutará en las mayores en la temporada del 2017 con los Bravos de Atlanta.

Johan llegó a un acuerdo con los Filis por un monto de 1.4 millones de dólares por un año, según se pudo conocer.

De esa manera en los Filis vuelve a jugar otro panameño, luego que lo hiciera el receptor Carlos "Calicho" Ruiz.

Camargo actualmente se encuentra en República Dominicana y ha sido anunciado por las Águilas Cibaeñas para debutar á este jueves (hoy) con el equipo amarillo en su partido contra los Tigres de Licey en el país caribeño.

En la pasada campaña con los Bravos, Camargo no tuvo muchos partidos, vio pocos turnos en el cajón de bateadores, donde tuvo 16 turnos al bate en 15 partidos.

Camargo en la recién finalizada temporada cuando fue enviado a Triple A. ganó el premio MVP (Jugador Más Valioso) luego de acumular un promedio de .326, con 19 jonrones y 67 cuadrangulares, en 104 partidos, números que le ayudaron para estar en la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, pero estuvo en la banca.

El panameño subió a las Grandes Ligas en el 2017 con los Bravos, cuando pegó para un promedio de .299 en 82 juegos donde vio acción.

Pero en las últimas temporadas, la ofensiva de Camargo no había sido la mejor en la campaña 2020 bateó para 200 en 35 partidos, donde realizaba la labor más de "utility".

