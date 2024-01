¡Adiós al Matador Tejada! Amigos le escriben hasta el cielo

La noticia no solo conmocionó a los amantes del fútbol, el fallecimiento de Luis 'Matador' Tejada, uno de los ídolos del fútbol panameño, remeció a todo el país este domingo 28 de enero.

La muerte del "histórico goleador de la Selección de Panamá, pieza fundamental en la clasificación a nuestra primera Copa Mundial de la FIFA 2018", como lo describe la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hizo que las redes sociales se inundaran de mensajes y fotografía de sus seguidores junto al mundialista panameño.

No obstante y sin lugar a dudas, son los mensajes de sus amigos, aquellos que compartieron la camiseta, las canchas, los triunfos y los fracasos, dentro y fuera del territorio nacional, los que este domingo enlutan el alma de quienes los leen.

Román "El Mazinger" Torres

"¡Hermano, todavía no asimilo esta dura noticia! No paro de pensar en tí y en tus seres queridos que hoy sufren con tu irreparable pérdida! Quiero expresarles mis más sentidas condolencias por la pérdida de mi hermano Luis Tejada a su familiares y a todo el pueblo panameño que te amamos. El solo recordar nuestros lindos momentos juntos, las concentraciones, las victorias y las derrotas no hubieran sido tan memorables si no estuvieras allí hermano. Esa asistencia que le cambió la vida a Panamá, fue un pase de fe y entrega! Como lo hacías cada vez que entrabas a la cancha".

"Matador fue un hombre excepcional, lleno de talento y pasión por el deporte que amaba. Su legado como futbolista profesional es innegable, pero también quiero destacar su calidez humana, su corazón y entrega por quienes tenemos el honor de llamarlo hermano. Siempre fue un ejemplo de humildad y perseverancia, y dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo", agregó.

"En momentos como este, sé que las palabras pueden parecer insuficientes para aliviar el dolor que estamos experimentando. Su dolor es nuestro dolor y como una sola cajetita de fósforo (toda juntos) recordemos a Luis Tejada con alegría. Mis pensamientos y oraciones están con su familia en este momento difícil. Con mucho cariño y respeto", escribió Torres. "Siempre voy a recordar ese pase y como tú decías, te elevaste como un pájaro. Vuela alto hermano, Dios te tenga en la gloria", escribió Torres.

Gabriel 'Gavilan' Gómez

"¡Dios te tenga en su Santa Gloria hermano! Cómo te manifestaba siempre, estamos juntos hasta el final… fui a la clínica a despedirme dándote un abrazo de gol… te recordaremos siempre goleador histórico. Te quiero mucho amigo, descansa en paz", dijo el también mundialista.

Jaime Penedo

"No existen palabras que expresen mi sentimiento de dolor y tristeza. La selección nos hizo ser una familia en donde pude aprender mucho de tí, gracias por tu pureza y sinceridad, gracias por siempre decirme hermano te quiero mucho, gracias por tu apoyo cuando jugábamos y aún después de hacerlo, gracias por tu amor al país, gracias por tanto hermano. Dejas un vacío en nuestro fútbol y en cada una de las personas que te conocimos. Te voy a extrañar mucho Matador", escribió el exportero de la Selección Nacional, Jaime Penedo.

Felipe Baloy

"Como no recordar ese año 2000 cuando nos conocimos y desde entonces compartimos tantos momentos juntos, hoy te nos vas repentinamente , pero dejas un legado que muchos conocen y otros deberían de conocer, hoy me sumo a la gran tristeza que nos embarga por tu pérdida, siempre te recordaremos por tus goles y por tu simpatía, por hacernos reír tantas veces y por la veces que festejamos tus goles, gracias Matador , gracias por todo. Descansa en paz goleador Histórico. Descansa en paz hermano", señaló el excapitán de la selección.

Abdiel 'Negrito' Quintero

"Después de tantos años de amistad, te nos fuiste repentinamente, sin avisar, ni dar indicios de nada, es fuerte tener que aceptar que dejamos de contar con tu presencia. Pero ten por seguro que siempre contaremos con el grato recuerdo de haberte conocido y de que hayas hecho de nuestras vidas, las más felices a tu lado. Te extrañaremos por siempre", escribió.

El luto y el dolor embarga al fútbol panameño, luego de confirmarse este domingo 28 de enero,el lamentable fallecimiento del histórico futbolista y mundialista panameño Luis “Matador” Tejada.

Se conoció que 'Matador' Tejada sufrió un paro cardíaco en una liga de veteranos en Santa Librada, distrito de San Miguelito y fue trasladado al hospital, pero no resistió.

