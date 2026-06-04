Alberto Paz Rodríguez: 'Yo no lo quería correr a Takao'

La inscripción de Takao en el Clásico Presidente estuvo en dudas debido a un percance en el talón.

Alberto Páz Rodríguez, entrenador del hijo de Tapiture, detalló lo que le ocurrió a este macho alazán de 5 años y qué pasó por su cabeza en su momento.

"Tenía algunos problemas hace tres semanas, tuvimos hasta dudas que pudiese correr. Yo no quería correrlo en ese momento.

Gracias a Dios y la insistencia de los dueños le caímos encima, junto a Wilfridin (uno de mis segundas que trabaja como una mula) y los veterinarios, que se portaron a la altura, curando el dolor que tenía en el talón", confirmó Paz Rodríguez, quien asegura que Takao se recuperó al 100 por ciento.

El histórico entrenador e inversionista panameño, explicó que por primera vez este equino tenía el casco rajado internamente, una dolencia que duró meses por meses, se curó y se convirtió en un campeón.

Meses atrás volvió a tener problemas en el talón, así que esta sería la tercera ocasión que le sucede esta situación.

Hace una semana fue a la pista luego de ser inscrito en el Presidente y movió 1.14.1 la distancia de 1,200 metros.

Premio acercándose a los 100 mil balboas

Para este gran evento la distribución de la bolsa de B/.97,500 para los ejemplares que lleguen en las primeras cinco posiciones son:

1ero.B/.58.500M

2do.B/.19,500

3ero. B/.9.750

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

4to. B/.5,850

5to. B/.3,900

Repiten en el Presidente

Para esta carrera hay tres ejemplares que han vivido la experiencia de correr los 2,100 metros. Uno de ellos es el favorito Takao quien participó en el 2024 y 2025, llegando tercero y cuarto, respectivamente.

Por otro lado, Imperante vino de atrás el año pasado para conseguir una tercera posición y Tizzy Indy, de noveno. En cuanto a los jinetes, siete de once de ellos repiten este año: Ariosto Delgado, Jimmy Carrión, Luis Arango, Raymundo Fuentes, Obeth Benítez, Yonis Lasso y Omar Hernández Jr.

En materia de entrenadores, Alberto Paz Rodríguez, Eligio Ocaña y Bartolomé Mafla Herrera participaron de la anterior edición de este clásico.