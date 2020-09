Alexey Lutsenko cumple su plan y ganó la sexta etapa del Tour de Francia

El kazako Alexey Lutsenko, ganador de la sexta etapa del Tour de Francia, aseguró que habían planificado meterse en la escapada porque sabían que había una oportunidad de que llegara a la meta.

"Teníamos un plan, sabíamos que había una oportunidad de que llegara la escapada y ha funcionado perfectamente. Era una victoria a la que aspirábamos y estoy contento de haberlo conseguido", dijo el ciclista de Astana.

"Es importante ganar en el Tour, es una carrera muy grande. Nuestro director, Alexander Vinokurov, nos dijo que era posible intentar algo y lo hemos conseguido", señaló.

"He controlado muy bien el ascenso al último puerto. Vinokurov me daba buenas instrucciones desde el coche y he podido gestionar la ventaja que tenía con Herrada", agregó.

Lutsenko confesó que el Tour está siendo muy rápido y que tras el confinamiento resulta complicado mantener el ritmo para todos los rivales.

Lutsenko conquistó en solitario la inédita cima del Monte Aigoual, meta de la sexta etapa del Tour de Francia, en la que fue segundo el español Jesús Herrada (Cofidis) y el británico Adam Yates (Mitchelton) retuvo el maillot amarillo.



Lutsenko cruzó la meta con un tiempo de 4h.32.34, en jornada rápida que se cerró a 42 por hora. Por detrás, exhausto, entró Herrada a 55 segundos, "apenado por haber visto opciones de ganar". El belga Van Avermaet y el americano Powlees (EF) a 2.15 minutos y los favoritos con Alaphilippe 1 segundo por delante a 2.52.



Otra jornada sin pelea entre los favoritos, tal vez empeñados en reservar fuerzas para las última semana. Día sin apuros para Adam Yates, que lució por primera vez el maillot amarillo.

En la general le siguen los eslovenos Roglic y Pogacar a 3 y 7 segundos respectivamente y el resto de favoritos, con Bernal, Mikel Landa, Dumolin y Quintana a 13