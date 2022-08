Alianza FC enfrentará al Alajuelense de Costa Rica en octavos

Alianza FC el actual campeón de Apertura 2022 de Panamá, ya conoce su rival en los octavos de final de la preliminar de la Liga Concacaf, y es Alajuelense de Costa Rica donde militan los panameños Freddy Góndola y Rolando "Toro" Blackburn.

Anoche, el cuadro "Manudo" venció por 3-0 al Águila de El Salvador, el partido de ida había terminado 1-1 y con ello suficiente para avanzar a los octavos de final donde los espera Alianza FC de Panamá que es dirigido por el colombiano Jair Palacios.

En el partido de Alajuelense contra Águila salvadoreño salió de titular "Toro" Blackburn, pero solo jugó 45 minutos, mientras que su el otro panameño Góndola entró desde la banca en el segundo tiempo.

Ayer, antes del partido internacional, la Liga Alajuelense también dio una extensión de contrato a Freddy Góndola hasta diciembre de 2023.

El panameño se mostró agradecido por seguir con los Alajuelense otro año más.

"Esto fue un gran reto por lo que significa la Liga y siempre he sido una persona alegre, no me achicopalo por nada y siempre voy al frente, en alto", dijo el panameño, quien agregó que encajó bien en el equipo del Alajuelense.