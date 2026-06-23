Amir Murillo aspira a cerrar bien ante Inglaterra

El defensor panameño Michael Amir Murillo, pidió hoy mesura a los hinchas y a sus compañeros centrarse en el último partido de la fase de grupos del Mundial frente a Inglaterra tras caer eliminados con una derrota por 0-1 ante Croacia.



"Toca levantarse y pensar en cerrar bien contra Inglaterra", expresó Murillo tras el partido jugado en Toronto.



El lateral dijo que el equipo compitió a buen nivel, aunque lamentó no haber podido sumar un resultado positivo en un encuentro que, a su juicio, dejó sensaciones mixtas dentro del vestuario.



"Lamentablemente no sacamos el resultado que queríamos. Jugamos ante una gran selección y creo que hicimos un buen partido. Todavía nos queda uno más para hacer algo bien", afirmó el jugador del Besiktas turco.



En el plano personal, el defensor se mostró satisfecho con su desempeño.



De cara al cierre del Grupo L, Panamá se medirá con Inglaterra, mientras que Croacia enfrentará a Ghana, ambos encuentros programados para el próximo sábado.



"Hay que afrontar ese último partido con la misma responsabilidad", concluyó Murillo, con la esperanza de que el equipo pueda despedirse del grupo con una actuación sólida.