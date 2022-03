Ana Irene Delgado asume alto cargo en la FIE

La panameña Ana Irene Delgado asumió este miércoles la vicepresidencia de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), tras la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo de este organismo deportivo.

Abogada y diputada suplente por el circuito 8-4, Delgado fue electa en diciembre de 2021 para un puesto en el Comité Ejecutivo de la FIE, siendo la única representante de América Latina con un asiento en esta instancia deportiva, compuesta por representantes de federaciones nacionales de esgrima de 123 países de los cinco continentes.

Ana Irene Delgado presenta una admirable hoja de vida, que incluye el honor de haber sido la embajadora más joven de Panamá en el Reino Unido; además, fue elegida en 2019 diputada suplente por el circuito 8-4, y en su trayectoria deportiva .

Además, Emmanuel Katsiadakis de Grecia fue electo como presidente interino de esta federación, luego que el presidente de la FIE, el ruso Alishier Usmanov, anunciara la suspensión de sus funciones al frente del organismo, debido a la crisis surgida por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Usmanov se acogió a las sanciones internacionales impuestas contra su país en materia deportiva, situación que ha abierto un importante espacio para Panamá, como parte de la representación mundial en la federación.

"En Panamá tenemos talento deportivo, pero no se puede desarrollar más ese talento porque no tenemos dónde hacerlo. Necesitamos que se invierta, y hacer que esa inversión llegue a los atletas. Desde donde me encuentro, seguiré aportando por esta causa", ha dicho en otras ocasiones, Ana Irene Delgado.