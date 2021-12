Ana Irene Delgado: 'No soy nueva en el deporte'

En sus días de competidora activa y parte de la selección nacional de Panamá, Ana Irene Delgado empuñaba la espada y conducía su corcel con pasión, mirando con optimismo los días futuros. Así mismo nadaba, corría y afinaba su puntería con tiro deportivo. Ella inició sus pininos deportivos con ecuestre y pentatlón moderno.

Hoy, como ex embajadora de Panamá en Reino Unido, ya convertida en dirigente de la esgrima y diputada suplente por el circuito 8-4, no han cambiado sus ideales de juventud.

La también abogada, se logró ubicar como parte del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), convirtiéndose en la única representante de América Latina en el más alto organismo de decisión de este deporte en el mundo.

"No fue una elección sencilla", confesó Delgado, quien basó su campaña en el lema "una esgrima inclusiva para los países en desarrollo", fórmula que le valió el respaldo de 96 de las 155 federaciones nacionales de esgrima, alrededor del mundo.

"Para esta elección, se presentaron 36 candidaturas del Comité Ejecutivo de la FIE, y se debían escoger a 15 miembros. El trabajo y la propuesta que llevamos convenció a los delegados y obtener la confianza de representaciones de otros continentes, de una trayectoria deportiva y en la dirigencia olímpica", apuntó "Nunca antes en la historia de Panamá, habíamos tenido esta posición a nivel de Bureau de la FIE", dijo.

Posteriormente, Delgado fue postulada por la representación de Egipto para ocupar la vicepresidencia de la Federación Internacional de Esgrima, logrando el cargo con 16 votos a su favor, superando a representantes de potencias como China, Italia, Francia y otros del bloque europeo, y Estados Unidos.

"Ganar la vicepresidencia de la FIE es una gran oportunidad para proyectar a Panamá y su esgrima a nivel internacional", dijo.

Delgado es entusiasta y apasionada por el deporte, especialmente la esgrima y pentatlón moderno. "Yo no soy nueva en el deporte, no solo como atleta sino como persona que desinteresadamente ha ayudado y creo que todo este esfuerzo es el resultado a lo que tenemos hoy", reiteró Ana Irene Delgado

"Me siento un poco decepcionada de la posición de algunos diputados, de Pandeportes y del Ministerio de Economía y Finanzas, que no le han querido dar debate al proyecto que presenté, el cual busca crear incentivos a la inversión en el deporte, y que hoy se encuentra estancado. Panamá no tiene centros de alto rendimiento, ni centros de acondicionamiento de alto nivel. La empresa privada carece de incentivos para invertir en el deporte", aseguró Delgado.

Por otra parte, considera que una Ley General del Deporte sólo puede ser de beneficio para el país, si su objetivo no se concentra en crear un Ministerio de Deportes.

"Si la idea de esto es crear un Ministerio de Deportes, francamente creo que no va a ser de ayuda para los atletas, la dirigencia deportiva y el fomento de las actividades deportivas en el país. El deporte y la actividad física son parte de los derechos humanos, son elementos de transformación social y desarrollo sostenible; si esto solo se limita a crear un Ministerio de Deportes e incrementar la burocracia estatal, la verdad no se está dando una respuesta a lo que necesita el deporte y sus atletas en Panamá", explicó la abogada.

Desde la vicepresidencia de la Federación Internacional de Esgrima, Ana Irene Delgado quiere que Panamá se luzca en este deporte, y apoyar a los países latinoamericanos en el desarrollo de más y mejores esgrimistas.

Pero también quiere aportar en el desarrollo del deporte panameño en general, desde una posición que le permite tener contactos al más alto nivel en el plano internacional.

"Es un proceso, no es algo que puede hacerse de un día para otro. En Panamá tenemos talento deportivo, pero no se puede desarrollar más ese talento porque no tenemos dónde hacerlo. Necesitamos que se invierta, y hacer que esa inversión llegue a los atletas. Desde donde me encuentro, seguiré aportando por esta causa", concluyó la dama, atleta y dirigente.