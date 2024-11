Ancelotti confía en Mbappé: 'Mañana terminará su racha de no marcar goles'

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó el estado de forma de Kylian Mbappé, quien se quedó en Madrid en el parón internacional al no ser convocado con Francia y se mostró “convencido” de que contra el Leganés el domingo “terminará la racha” del galo “de no marcar goles”, desde el pasado 19 de octubre.

“Mbappé ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. La mala racha la han pasado todos los grandes delanteros. Pero a Mbappé le veo motivado y feliz de entrenarse, estar con los compañeros… la racha va a acabar antes o después y estoy convencido de que mañana terminará la racha de no marcar goles. Tiene una calidad descomunal y antes o después la va a mostrar”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti que negó que Mbappé haya sufrido problemas de salud mental. “Buah. Vaya pregunta. No me lo parece. Le veo contento, feliz de estar aquí. No me parece que haya sufrido problemas de salud mental, o al menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo”, señaló.

Y aseguró que Mbappé no le ha pedido jugar de extremo izquierdo.

“Kylian nunca me ha pedido jugar en una posición en el campo. Todos piden estar en el once inicial, pero Vinícius y él no tienen una posición fija en el campo y pueden cambiar de posición dependiendo del partido”, analizó.

Además, ensalzó a Mbappé cuando fue preguntado sobre el trabajo durante el parón internacional, en el que apuntó al trabajo defensivo.

“Él ha trabajado con nosotros y hemos focalizado el trabajo en la línea defensiva porque teníamos a Raúl Asencio, Mendy… hemos probado laterales derechos. Mbappé no necesita trabajo defensivo. Y yo no le puedo enseñar cómo tiene que atacar; en todo caso, nos tiene que enseñar él a nosotros”, apuntó.

Por otro lado, aseguró que, a pesar de las seis bajas que suma para el partido ante el Leganés de este domingo, “el objetivo del club no es darle minutos” a los canteranos.

“Es bastante sencillo elegir. Tengo la responsabilidad de meter al mejor equipo posible. La cantera es una parte muy importante del club. No quiero poner en duda la planificación que ha hecho el club en estos años. Ha sido muy buena en estos diez años. Muchos jugadores de la cantera han estado y estarán en el primer equipo. Darle minutos no es el objetivo de este club. Hay también muchos jugadores fuera y otros de aquí que estamos mirando por si en un futuro pueden estar aquí”, dijo en rueda de prensa.

Uno de los canteranos es Raúl Asencio, quien debutó ante Osasuna y ya es uno más en la dinámica del primer equipo. “Debutó contra Osasuna y lo hizo muy bien. Físicamente está listo, muy animado y muy motivado”, señaló sobre el central.