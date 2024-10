Ancelotti: 'Prefiero que Mbappé marque goles a que presione'

Carlo Ancelotti aseguró que como entrenador del Real Madrid exige a Kylian Mbappé "que marque goles" antes de que sea solidario en la presión y elogió a Jude Bellingham, de quien resaltó, pese a su sequía goleadora este curso, el trabajo defensivo y el sacrifico que hace por el equipo.

"A Mbappé le exijo que marque goles. Prefiero que marque a que presione. La posición de delantero centro no ha cambiado respecto a Karim. Pido a Mbappé lo mismo que a Benzema, posicionarse bien y ser listo cuando recuperamos el balón para intentar hacer una transición rápida", explicó Ancelotti en la víspera del partido contra el Borussia Dortmund en la Champions League

Ancelotti hizo una defensa a ultranza de Bellingham, que hace un año a estas alturas había marcado diez tantos en su primer curso como madridista y en el presente aún no se ha estrenado.



"Estoy muy satisfecho de su trabajo porque trabaja mucho en el campo, siempre presente, comprometido, compite, lucha y se sacrifica. Es verdad que no ha marcado los goles del año pasado, pero la sorpresa no es este año, fue el pasado con un montón de goles que nadie esperaba y que nos ayudaron mucho", manifestó.



"El problema no son los goles de Bellingham porque siempre hemos marcado y vamos a marcar. Tenemos jugadores de mucho talento en ataque y para nosotros es más importante el trabajo que está haciendo ahora que lo que hizo el año pasado", señaló.



El técnico madridista defendió que él no ha cambiado continuamente la demarcación de Bellingham. Solamente lo hizo en el último partido, explicó, ante el Celta en Balaídos, cuando ubicó al futbolista inglés en la banda derecha.



"No ha cambiado la posición muchas veces, sólo una vez, el otro día que lo puse por la derecha porque pensaba que podía encontrar más espacio para entrar desde segunda línea. Vamos a seguir en este sentido porque la banda izquierda está más ocupada este año porque a Mbappé le gusta jugar por ahí y combinar con Vinícius. La derecha está más descubierta y con Bellingham y Rodrygo podemos ser tan efectivos como por la izquierda", explicó.



Centrado ya en una semana importante, 'Carletto' enfocó el primero de los dos partidos grandes que acoge el Santiago Bernabéu, la reedición de la última final de la Liga de Campeones ante un Borussia Dortmund renovado.



"El Borussia ha cambiado de entrenador y algunos jugadores. Es un equipo que mantiene la misma idea de fútbol, intenso, que juega bien, con calidad individual y colectiva. Es un rival exigente que hace muy poco jugó la final ante nosotros", dijo.



Ancelotti fue tajante al descartar jugar con tres centrales, como hizo en fases del partido ante el Celta en Balaídos retrasando la demarcación de Auréien Tchoauméni, a quien defendió de las críticas afirmando que "a nivel defensivo es muy importante porque recupera muchos balones y es fundamental".



"Eran tres centrales con balón pero sin balón tenía que ser una línea de cuatro como siempre hemos hecho y vamos a hacer. Este equipo no defiende con cinco. Puede ser que en algún partido, al final, cuando vas ganando, metas cinco defensas, seis o siete, pero como idea siempre serán cuatro", dijo de forma tajante.



En los duelos ante Dortmund y Barcelona, el técnico italiano reconoció que tienen que leer mejor las situaciones de los partidos, cuándo presionar y cuándo no", convencido de que la grandeza de los partidos impulsará a lograrlo a sus jugadores.



"No estamos al cien por cien, hemos sacado buenos resultados pero tenemos que mejorar a nivel de juego defensivo y ofensivo. Poco a poco lo haremos", explicó, dejando claro que prefiere el fútbol directo por el perfil de su plantilla.



"Lo quiero porque tengo jugadores con estas características. A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de control y posesión porque no tenemos jugadores de características en espacios reducidos sino a campo abierto. Estamos centrados en defender mejor. Ahora el equipo es menos solido que el año pasado", admitió.



Por último, elogió al croata Luka Modric, pero no desveló si será titular ante el Borussia Dortmund tras sus buenos minutos en Balaídos, donde dio la asistencia del tanto del triunfo a Vinícius.



"Modric es un jugador único en el fútbol y en nuestra plantilla, tiene una experiencia espectacular y mantiene una calidad única en manejo de balón, de la posesión y de los tiempos del partido. Nos está ayudando mucho en este sentido, ojalá lo haga mañana, empiece o no de titular", destacó