Andrés Andrade y su revancha contra Honduras

El defensa central, Andrés Andrade no tuvo el mejor debut con la selección mayor de Panamá, cuando entró a la cancha al minuto 72 y tres minutos después cometió un penal que dio el triunfo a Honduras en un juego amistoso por 1-0, el 16 de noviembre del 2018 en el Estadio Nacional de tegucigalpa, Tiburcio Carias Andino.

Panamá enfrenta a Honduras este viernes 12 de noviembre en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula a las (8:05 p.m. en tierras catrachas) como parte de la Octagonal de la Concacaf, camino a Catar 2022.

Para Andrade, volver a enfrentar a Honduras como visitante es un desafío.

"Es un reto para mi volver allá", expresó el panameño, quien admitió que en ese momento no se encontraba preparado para asumir esa responsabilidad en el equipo mayor.

"En ese momento siento que no estaba preparado para asumir el reto", dijo Andrade y agregó que la situación es diferente en la actualidad.

"Ahora me siento preparado, física y mentalmente, he tenido entrenadores que han trabajado conmigo, siempre he estado trabajando extra, y eso me va a ayudar para el partido del viernes en San Pedo Sula" agregó Andrade, en unas palabras en la Fepafut.

El central, sostiene que lo ocurrido en su debut con la selección mayor, ya pasó y ahora se enfoca en el partido de la eliminatoria contra el plantel "Catracho".

El también defensor del Arminia de la Bundeslia alemana sostiene que ahora se enfoca en el partido del viernes, donde van en busca de los tres puntos.

"Nosotros tenemos que ir allá a imponer nuestro fútbol, lo que hemos ido mostrando en estos últimos partidos", sostuvo el también lateral izquierdo.

"Tenemos que mantener el orden, manejar siempre el concepto que quiere el técnico Thomas Christiansen, que es mantener la pelota, no abandonarlo, y poco a poco se van a ir dando las cosas" dijo Andrade.