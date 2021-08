Antetokounmpo compra acciones de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas

Los Cerveceros de Milwaukee anunciaron este viernes que el ala-pívot de los Bucks ha comprado participación en las acciones de propiedad del equipo que milita en el béisbol profesional de la Liga Nacional.

Antetokounmpo ha seguido el modelo del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que también se decidió a comprar una participación de acciones de propiedad de los Reales de Kansas City, que militan en el béisbol profesional de la Liga Americana.



"Nos sentimos honrados de que Giannis se una a nuestro equipo de inversionistas de los Cerveceros de Milwaukee", destacó el dueño principal de los Cerveceros, Mark Attanasio, en un comunicado. "Giannis es un gran atleta, un campeón mundial y un verdadero héroe local con renombre internacional".



Antetokounmpo es el primer inversor individual en unirse al grupo de propiedad del equipo desde que Attanasio compró el equipo en 2005.



"La ciudad de Milwaukee significa mucho para mí", destacó Antetokounmpo en un comunicado. "Me siento honrado de unirme al grupo de dueños de los Cerveceros para promover mi compromiso y dedicación a esta gran comunidad. Me enorgullece mucho de mi ciudad y me entusiasma lo que podemos construir juntos".



Su decisión de comprar en el equipo de béisbol de la ciudad se produce un mes después de que ayudó a llevar a los Bucks al primer título de la NBA de Milwaukee en 50 años.



Su compromiso con la organización de los Bucks se consolidó cuando el pasado diciembre, el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, firmó con el equipo una extensión supermax por cinco años y 228 millones.