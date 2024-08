Arturo Deliser se marcha con la frente en alto de los Juegos Olímpicos

El atleta panameño Arturo Deliser se marcha de los Juegos Olímpicos de París con la convicción de que puede seguir mejorando. Deliser ganó su heat en preliminares de los 100 metros planos, pero en la ronda 1 no pudo avanzar.

En la fase preliminar, Deliser registró tiempo de 10.34, el cual le permitió ganar la serie 6 y pasar a la ronda 1.

En la primera ronda, Deliser acabó en la séptima posición del heat 2 con registro de 10:35, tiempo que no le alcanzó para clasificarse a la siguiente ronda.

"No me voy satisfecho, pero este año me he sentido bien. Me he tirado mi mejor temporada", dijo Deliser a RPC al término de su carrera.

Deliser recordó que estuvo en la pelea y adelantó que puede seguir compitendo a este nivel, debido a que solo tiene 7 meses en Brasil.

En este sentido, el colonense solicitó más a apoyo a las autoridades en materia de instalaciones que ayuden a que los atletas puedan potenciar su talento.

El desempeño en París ha reavivado los objetivos de Deliser en torno a seguir compitiendo al más alto nivel en esta disciplina.

"Este año lo tome para tener confianza y el otro año espero correr mejores carreras. El próximo año será mejor", precisó.

Esta es la primera participación de Deliser en unos Juegos Olímpicos. El colonense llegó a París tras la baja por molestias físicas de Alonso Edward.

La acción del atletismo continúa mañana con Ginna Woodruff, quien competirá en los 400 metros con vallas.