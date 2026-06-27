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PASIÓN MUNDIALISTA

Así quedaron los emparejamientos en dieciseisavos del Mundial

Publicado 2026/06/27 22:30:00
  • Redacción Deportes
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  • EFE
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La ronda de dieciseisavos de final comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

Comienza la ronda de eliminación directa. Foto: EFE

Comienza la ronda de eliminación directa. Foto: EFE

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Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

- Emparejamientos de la fase de 32 selecciones:

28.06: Sudáfrica      - Canadá, en Los Ángeles

29.06: Brasil         - Japón, en Houston

29.06: Alemania       - Paraguay, en Boston

29.06: Países Bajos   - Marruecos, en Monterrey

30.06: Costa de Marfil - Noruega, en Dallas

30.06: Francia        - Suecia, en Nueva York/Nueva Jersey

30.06: México         - Ecuador, en Ciudad de México

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