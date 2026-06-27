PASIÓN MUNDIALISTA
Así quedaron los emparejamientos en dieciseisavos del Mundial
- Redacción Deportes
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- EFE
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- @PanamaAmerica
La ronda de dieciseisavos de final comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.
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Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.
España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.
La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.
- Emparejamientos de la fase de 32 selecciones:
28.06: Sudáfrica - Canadá, en Los Ángeles
29.06: Brasil - Japón, en Houston
29.06: Alemania - Paraguay, en Boston
29.06: Países Bajos - Marruecos, en Monterrey
30.06: Costa de Marfil - Noruega, en Dallas
30.06: Francia - Suecia, en Nueva York/Nueva Jersey
30.06: México - Ecuador, en Ciudad de México
01.07: Inglaterra - R. Democrática del Congo, en Atlanta
01.07: Bélgica - Senegal, en Seattle
01.07: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara
02.07: España - Austria, en Los Ángeles
02.07: Portugal - Croacia, en Toronto
02.07: Suiza - Argelia, en Vancouver
03.07: Australia - Egipto, en Dallas
03.07: Argentina - Cabo Verde, en Miami
03.07: Colombia - Ghana, en Kansas City.
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