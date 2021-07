Atheyna Bylon habla alto y claro

Atheyna Bylon ganó su primer combate en los Juegos Olímpicos, aunque admite que ya enfrentó a Laurent Price su próxima rival en cuartos de final y la venció, no se confía.

La pugilista también habló alto y claro; criticó a las personas que hacen comentarios negativos sobre los atletas panameños que participan en Tokio.

Bylon que ganó en forma contundente ante la australiana Caitlin Parker por 5-0 y avanzó a los cuartos de final, tendrá que enfrentarse a Laurent Price, una rival que enfrentó y derrotó anteriormente.

La boxeadora se impuso a la británica por 2-1 en el 2014 en la segunda ronda en el Mundial de Boxeo Femenino (AIBA) en Jeju, Corea del Sur, cuando la panameña ganó el título mundial de boxeo aficionado.

"No pienso que ya le he ganado anteriormente, vamos a ver sus combates y planificar la pelea con el enfoque de conseguir la victoria", precisó Bylon, quien fue autocrítica y admitió que no la recuerda mucho, además que los boxeadores cambian su estilo de combate.

La pelea contra la británica Laurent Price será en la Arena Kokugikan este viernes a las (11:06 p.m. hora panameña).

De igual manera, Bylon no se guardó nada y criticó a las personas que hacen comentarios negativos sobre los atletas panameños que están en Tokio.

"He visto muchísimos comentarios negativos, quizás quieran otros resultados, pero comprendan que aquí está, lo mejor del mundo, el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos ya nos hace entrar en esa pequeña población privilegiada, no olviden esto", dijo Bylon en su cuenta de Instagram.

La pugilista agregó que "Juegos Olímpicos, el evento más grande y donde están los mejores atletas del mundo reunidos en un solo lugar, el que llega aquí aparte de un sueño personal, lo logra con mucho trabajo y sacrificio. Los que hemos llegado, nos ganamos este lugar, nadie lo regaló; cada atleta presente en Tokio debe recordar eso", sostuvo.

"Estamos dándolo todo por Panamá y haciendo lo que mejor sabemos hacer. Gracias a esos que apoyan, entienden y viven el deporte como nosotros", apuntó Bylon.