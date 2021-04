Atlético, líder de la Liga, sufre tropiezo ante el Sevilla

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó tras la derrota de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-0) que "el Sevilla mereció ganar" en un partido que "sabía que sería difícil" y que le resultó "complejo" al conjunto rojiblanco, que admitió que jugó "muy poco en la primera parte".

"Cambiamos tras el minuto 30 y mejoramos en la segunda mitad, pero la dificultad nos la creamos nosotros no generando la seguridad para jugar el partido que queríamos", manifestó Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro.



El técnico colchonero también indicó, en referencia a la entrada al campo del argentino Ángel Correa por el brasileño Renan Lodi en el minuto 34, que "cuando hay un cambio a la media hora, es por culpa del entrenador".

Para el preparador argentino, "la mano" de su compatriota Lucas Ocampos en la jugada previa al único gol del Sevilla "no ha sido determinante", y declaró que no desea quedarse "con eso de un partido que el rival ha merecido ganar", pese a que destacó que su equipo, líder de LaLiga, ha "competido bien en la segunda mitad".

Diego Simeone señaló que "quedan nueve partidos y ahora hay que prepararse para un partido complicado ante el Betis", el próximo domingo en el Benito Villamarín y para el que perderá por sanción al uruguayo Luis Suárez y a Marcos Llorente, aunque dijo que "se recuperan Joao Félix, Carrasco y Savic".

Por este motivo, aseguró que se va a centrar en "la semana que hay por delante para corregir cosas".

Motivadora victoria

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró este domingo "contento, sobre todo por los jugadores, que han derrotado al líder" de LaLiga "y a uno de los mejores equipos del mundo", el Atlético de Madrid.

"Hemos hecho un gran partido y hemos tenido premio; otras veces no lo tienes haciendo las cosas muy bien", declaró en rueda de prensa Lopetegui, para quien "no es fácil fallar un penalti y que luego no te afecte, indicó sobre la pena máxima errada en el minuto 6 por el extremo argentino Lucas Ocampos.

Julen Lopetegui no da por capturada la cuarta plaza porque "queda mucho por hacer de aquí hasta final de temporada", empezando por el encuentro de la próxima jornada ante el Celta, "uno de los equipos que mejor juega" de la competición, por lo que prevé "un partido muy duro" el lunes día 12 en el estadio de Balaídos.