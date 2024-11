Barcelona aprende a ganar sin Lamine Yamal

El Barcelona aprendió a ganar sin Lamine Yamal y logró la primera victoria de la temporada sin su estrella adolescente tras derrotar al Brest, invicto hasta este martes en la Champions League, con un doblete de Robert Lewandowski y un gol de Dani Olmo (3-0) en un partido que se jugó al ritmo de Pedro González 'Pedri'.



Guiado por una versión superlativa del centrocampista canario, y con la aportación destacada de un incansable Raphael Dias 'Raphinha' en la banda derecha, el Barça cortó una racha de dos encuentros sin ganar, sumó el cuatro triunfo consecutivo en Europa y se asentó en la zona alta de la clasificación.



Lewandowski allanó pronto el camino de penalti (1-0, min.10) con su 100º tanto en la 'Champions', una cifra superada solamente por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero no fue hasta la segunda mitad que Dani Olmo sentenció el encuentro (2-0, min.66), antes de que el polaco redondeara el resultado en el tiempo añadido (3-0, min.90+2).



Llegaba a Montjuïc un rival desconcertante, el Brest: invicto en su estreno en la 'Champions', al borde de la zona de descenso en la competición doméstica. Y por momentos el conjunto bretón se sintió como en casa, pues los 2.650 hinchas visitantes se hicieron notar en un estadio más silencioso de lo habitual por el cierre 'sine die' de la grada de animación por parte del FC Barcelona.



Ajeno a cuestiones ambientales, Flick dio continuidad al once que empató el sábado en Balaídos (2-2), con la entrada de Fermín López por Pablo Páez Gavira 'Gavi' en la medular como única novedad. El andaluz partía como 'falso extremo' izquierdo, Dani Olmo ejercía de mediapunta y Raphinha abría el campo en la orilla derecha junto a Kounde.



Aunque el Brest empezó con desparpajo, el duelo se puso pronto de cara para el Barça. Pedri encontró con un envío bombeado dentro del área a Lewandowski, que fue derribado por el portero Bizot tras amortiguar el balón con el pecho. No perdonó el polaco, que engañó al arquero para anotar de penalti su 100º gol en la 'Champions' (1-0, min.10), una cifra superada solamente por Leo Messi y Cristiano Ronaldo.



Envalentonado por el tanto, el Barcelona redujo el primer tiempo a un monólogo. Íñigo Martínez y Cubarsí se impusieron una y otra vez en el juego aéreo a los corpulentos delanteros del cuadro bretón, obligado a rifar el balón desde atrás por la agresiva presión local.



El duelo se jugaba al ritmo que marcaban los pases certeros de Pedri, omnipresente, y aceleraba cuando aparecía Raphinha, rebosante de confianza. El brasileño, incansable en defensa, rozó el gol en un chut desviado por un rival, y fue el más activo también en ataque con sus diagonales y envíos filtrados al área.



En dos de ellos encontró a Fermín, tan peligroso llegando desde segunda línea como impreciso en la definición. Primero se quedó sin ángulo ante Bizot, minutos después disparó fuera, y antes del receso se topó con la pierna del arquero en un remate de cabeza.



El Barcelona dominaba, pero no lograba reflejar su superioridad en el marcador. La segunda mitad arrancó con el primer tiro a puerta del Brest, resuelto por Iñaki Peña, pero pronto volvió al redil que marcaba Pedri, dueño del centro del campo.



Dirigido por el canario, el Barça rozó el gol en otro disparo de Fermín que salvó con la pierna Bizot y en un remate a bocajarro de Dani Olmo salvado por el defensa Chardonnet bajo palos.



No estaba siendo la noche del egarense, impreciso hasta entonces, pero el internacional español se sacó de la chistera una genialidad para marcar el 2-0 (min.66). Interceptó un centro de Gerard Martín dentro del área, sorteó a Chardonnet arrastrando el balón y batió a Bizot sin apenas ángulo.



El Brest respondió con un gol de Mathias Pereira que fue anulado por fuera de juego y ya no dio señales de vida. Flick sustituyó en el tramo final Pedri, recompensado con la ovación de la noche, y Lewandowski redondeó en el tiempo añadido (3-0, min.90+2) el triunfo del Barcelona, que apeló al colectivo y al talento del canario para aprender a ganar sin Lamine Yamal.



- Ficha técnica:



3 - Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min.78); Pedri (De Jong, min.88), Casadó, Fermín López (Pablo Torre, min.78); Raphinha, Dani Olmo (Gavi, min.67); y Lewandowski.



0 - Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara; Camara (Faivre, min.69), Fernandes (Jonas Martín, min.77), Magnetti; Doumbia (Pereira, min.69); Ajorque (Del Castillo, min.77) y Sima (Baldé, min.59).