Béisbol juvenil iniciará el 15 de enero y se jugará en dos grupos

El próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil arrancará el 15 de enero del 2021, se jugará en tres estadios y se dividirá en dos grupos, dio a conocer ayer de manera oficial ayer la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

En el torneo nacional estarán participando 12 equipos divididos en dos grupos.

El Grupo A lo integran: Bocas del Toro, Colón, Occidente, Chiriquí, Panamá Oeste y Coclé.

Mientras que el Grupo B lo conforman: Herrera, Los Santos, Darién, Veraguas, Panamá Metro y Panamá Este.

Los partidos se realizarán oficialmente en tres estadios, Roberto "Flaca Bala" Hernández, el Olmedo Solé de Las Tablas y José Antonio Remón Cantera en Aguadulce.

Pero habrá un cuarto estadio opcional para los partidos y prácticas que será el Claudio Nieto en Monagrillo.

La Fedebeis también agregó que la serie regular se jugará a tres vueltas (sólo con los de su grupo) y clasificarán a la siguiente ronda los tres mejores de cada grupo.

La segunda fase del torneo se jugará en un sistema de serie a cinco partidos, donde el 1A se mide al 3B, el 2A vs el 2B y el 3A vs el 1B, clasificando los tres mejores; el cuarto lugar de esa serie saldrá de una "wild card".

Para el torneo juvenil también se tomarán todas las medidas de bioseguridad que se utilizaron en el pasado equipo mayor.