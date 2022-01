Béisbol juvenil, solo se espera el grito de 'playball'

Con seis partidos se pone en marcha este sábado el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se realiza en su versión 53, Copa Caja de Ahorros en honor al ex pelotero bocatoreño Marlon Mesa.



El choque de apertura estará a cargo de los equipos de Panamá Metro y Coclé, programado para jugarse desde las 7:00 p.m. en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, pero con una ceremonia de apertura que inicia a las 5:30 de la tarde.



“Que gane el mejor… el nacional juvenil es una vitrina para que nuestros muchachos muestren su talento y algunos puedan cumplir sus metas y sueños, es un torneo que es muy importante para nosotros y vamos a estar pendientes que todo marche bien, por el desarrollo de nuestros peloteros”, dijo el vicepresidente de Fedebeis, Ramón Crespo, esta mañana en Conferencia de Prensa.





En otros partidos de la primera fecha, (15 de enero) Colón se mide a Oeste en el estadio Horacio Mena a las 7:30 p.m., Chiriquí va ante Darién en el estadio de Metetí, Herrera ante Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armüelles, Panamá Este ante Bocas del Toro en el Calvin Byron y Los Santos ante Veraguas en el Omar Torrijos de Santiago.



El domingo 16, Oeste va ante Darién en Metetí, Chiriquí se mide a Metro en el estadio Rod Carew, Colón encara a Coclé en el Remón Cantera, Panamá Este ante Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas, Herrera ante Veraguas en el Omar Torrijos y Los Santos ante Bocas del Toro en el Calvin Byron.

El Torneo se jugará en dos grupos, en un calendario de dos vueltas en su grupo y una ronda de intergrupo. Los grupos quedaron de la siguiente manera, en el Grupo A están: Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién. En el Grupo B están: Herrera, Los Santos, Veraguas, Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro.



En la serie regular se tienen programado, un total de 96 partidos, en donde se jugará béisbol en los estadios sedes de los equipos.



Se jugará además la ronda de 8 equipos, en la cual clasifican los 8 mejores de la fase regular, una ronda semifinal y una fase final. La ronda de los 8 clasificados será al mejor de cinco partidos, mientras que la semifinal y final serán al mejor de 7 juegos.

También fue aprobado de manera unánime que al terminar la ronda regular los 8 equipos que avanzan a la ronda de 8 podrán escoger dos refuerzos por equipo, y en esta oportunidad se irá a un sorteo para determinar el orden de los piques.



Es optativo que los equipos puedan seleccionar jugadores nativos de sus provincias, pertenecientes al roster de 40 jugadores.



Para el Campeonato Nacional Juvenil del 2022 también se tienen partidos programados en el estadio Rod Carew, el cual será casa de los equipos de Colón y Panamá Metro.



También se aprobó el uso de préstamo en las figuras de los peloteros que estarán jugando en otras provincias ajenas a su origen. Todos los jugadores cedidos en préstamo deben retornar a sus provincias al final del torneo.



Los equipos que clasificaron del primer al cuarto lugar en el juvenil 2021 podrán tener 2 jugadores a préstamo, del 5to al octavo podrán tener 3 jugadores a préstamo y del 9no a 12mo tienen opción de 4 peloteros a préstamo.



Por su parte, Esteban Carrasco, gerente administrativo de Fedebeis dijo que se envió solicitud para el uso de aforo del 100% tomando en cuenta que todos los que entren al estadio presenten como mínimo dos dosis de vacunas contra la Covid-19, con un mínimo de 14 días”, explicó.



Fedebeis estará apegado al decreto Ejecutivo No 852 del 29 de septiembre del 2021, publicado en Gaceta Oficial No 29386-B que establece los aforos emitidos para actividades concurridas, con motivo de la Covid-19, por lo que se emplea solo y exclusivamente el aforo del 100% con personas 100% vacunadas, las cuales deberán presentar tarjeta de vacunación en la entrada o código QR en verde, al momento de entrada a estadio.



Con la medida adoptada, no se requerirá de distanciamiento social, pero sí el uso obligatorio de mascarilla y se recomienda el lavado de manos y uso de gel antibacterial.

La única manera de cumplir con el torneo juvenil es mantener a los equipos en un sistema de entorno sanitario protegido, incluyendo atletas, cuerpo técnico y administrativos deben mantenerse en un cerco de salud vigilado.

“Ya lo hemos hecho, juntos hemos logrado torneos exitosos y es la única manera de llevar a cabo el torneo juvenil de manera estricta bajo el fenómeno de burbuja”, dijo el doctor. Saúl Saucedo, coordinador médico de la Fedebeis.

También dijo que todos los equipos que vayan a participar del campeonato deberán presentar, en un marco de 72 horas antes de la inauguración, pruebas PCR obligatorias a todo el roster o plantilla de equipo.

El decreto ejecutivo que se mantiene vigente, en donde se exige el uso obligatorio de mascarilla, será aplicado rigurosamente a todos los miembros de los equipos en buses, dormitorios y hoteles. El uso de mascarilla en el terreno de juegos será más flexible.

El pelotero juvenil que sea contagiado de Covid-19 durante el torneo en curso, será retirado del mismo inmediatamente y podrá retornar a sus actividades originales totalmente recuperado 24 horas antes de la última fecha de la serie regular y debe ser oficialmente registrado ante la junta directiva de Fedebeis.



Boletos de entrada:

Los boletos de entrada para la serie regular estarán en 4.00 balboas con un adicional del 15% de recargo que estipula la agencia de ventas.