Bocas el Toro jugará la final contra Chiriquí en el béisbol mayor

Bocas del Toro se impuso a Colón por blanqueada de 4-0, la noche de este martes en el estadio Calvin Byron para obtener el boleto a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y enfrentar a Chiriquí.

La tropa de Bocas del Toro, actual campeón, abre en casa este jueves contra Chiriquí la serie final del béisbol mayor, que se jugará al mejor de siete partidos.

La noche de este martes ante Colón, los bocatoreños se fueron arriba en el marcador en el cuarto episodio, luego que Melvin Novoa anotará la primera carrera de su equipo y poner el juego a su favor por 1-0.

Pero los bocatoreños aseguraron el triunfo en la quinta entrada, al pisar la caja registradora en tres ocasiones en las piernas de Edwin Walden, Yael Escobar y Héctor Rayo. Para poner el 4-0, suficiente para asegurar la victoria.

En el noveno y último episodio Alberto Guerrero, en labor de relevo, cerró el triunfo para los bocatoreños.

El partido lo ganó Didier Vargas, que trabajó 7 episodios, le conectaron 3 aislados imparables, otorgó 2 bases por bola y recetó 6 ponches.

Mientras que cargó con la derrota por Colón, Julio Denis, que en 3 episodios le anotaron una carrera, ponchó a 4 bateadores y dio una base por bola.