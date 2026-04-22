Panamá
MOP anuncia cierre parcial del Puente de las Américas: ¿cuándo y en qué horario?
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La entidad solicitó a los conductores atender las señalizaciones colocadas en el área y las indicaciones del personal autorizado.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) cerrará parcialmente el Puente de las Américas para llevar a cabo una prueba de carga estructural, como parte de las evaluaciones técnicas que se le realizarán a la estructura tras la explosión de tres carros cisternas en el área de La Boca.
Las labores se desarrollarán este jueves 23 de abril de 10:00 p.m. a 2:00 a.m.
Esta prueba, según la entidad, permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.
Solicitaron a los conductores atender las señalizaciones colocadas en el área y las indicaciones del personal autorizado.
El MOP ofreció disculpas por los inconvenientes causados y agradeció la comprensión de la ciudadanía, reiterando que estas acciones forman parte de un proceso preventivo orientado a la seguridad de todos.
Cabe destacar que el tránsito por el Puente de las Américas está habilitado únicamente para vehículos pequeños y buses tipo coaster.
Los autobuses, camiones y autos grandes deben circular por el Puente Centenario.
Tras la explosión, se realizaron dos inspecciones a la infraestructura vial; ambas arrojaron que el puente no presenta daños graves.
Sin embargo, parte de sus piezas metálicas serán enviadas a un laboratorio estadounidense para evaluar el nivel de daño y mantenimiento que requiere por el paso de los años.
Además, se está evaluando el traslado de los tanques bajo el puente para evitar futuros accidentes.
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