Posidonia 2026 confirmó que Panamá 'tiene una posición estratégica en el comercio mundial', dijo la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Panamá (CCIAP) considera que la participación de Panamá en la exposición Posidonia 2026, en Grecia, confirmó que Panamá tiene una posición estratégica en el comercio mundial, pero esa ventaja debe gestionarse, defenderse y proyectarse con visión de futuro.

Es la continuidad natural de una agenda país que busca convertir nuestra conectividad en inversión, empleo y crecimiento.

"Durante esta misión oficial, Panamá llegó con una representación de alto nivel, coherente con la importancia del sector marítimo para nuestro desarrollo", señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría Pino en su artículo semanal "Panamá debe fortalecer su liderazgo marítimo con visión de futuro".

La presencia del Presidente, de Ministros de Estado y de la Autoridad Marítima de Panamá; así como de otras autoridades, dejó en claro que el país entiende el valor estratégico de su marina mercante, de su registro y de su clúster logístico.

En un escenario global tan relevante como Posidonia, Panamá no llegó de manera tímida. Llegó con liderazgo, con autoridades al frente y con una agenda orientada a fortalecer la confianza, abrir puertas y proyectar al país ante actores decisivos del sector naviero internacional.

"Uno de los espacios más importantes fue el desayuno ofrecido por Panamá a armadores griegos de alto nivel. Allí se destacó la gratitud por la confianza histórica en nuestra bandera, la resiliencia conjunta ante los retos actuales, las innovaciones de nuestra marina mercante y los grandes proyectos de infraestructura impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Obras, que fortalecerán nuestro clúster logístico", escribió.

La relación entre Grecia y Panamá no es nueva ni circunstancial; es histórica, estratégica y profundamente complementaria. Grecia es el mayor armador del mundo y Panamá es el principal registro de buques. La flota griega representa cerca del 6% del total de naves que llevan nuestra bandera. "Esa confianza debe cuidarse, modernizarse y ampliarse".

Los retos del sector marítimo global fueron planteados con claridad, seguridad de las rutas marítimas, resiliencia ante la coyuntura internacional, estandarización de normas, transformación digital, transición viable hacia combustibles renovables e inversión en la gente de mar. Panamá debe estar en el centro de esa conversación.

Añadió: "Nuestro registro está llamado a consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta, con fuerte cumplimiento, supervisión técnica, procesos digitalizados, seguridad jurídica y liderazgo en descarbonización".

El futuro está en integrar Canal, puertos, registro marítimo, logística, zonas francas, infraestructura y bunkering verde como una sola plataforma internacional de servicios.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá "acompañamos esta agenda con convicción. Como sector privado, nos corresponde dar seguimiento, abrir puertas, conectar empresas e impulsar encuentros entre empresarios".

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