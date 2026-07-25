Moltó reiteró el respaldo a la empresa privada como uno de los grandes motores de la economía

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó destacó el rol de la empresa privada como motor de la economía, reconoció el esfuerzo de los empresarios.

Además reafirmó el compromiso del gobierno de apoyar, dar confianza y atraer inversión a Panamá.

"Respaldamos el papel de la empresa privada como uno de los grandes motores de la economía y del desarrollo nacional", dijo durante la apertura de la tienda en Soho Mall.

Añadió que son los empresarios, los que identifican las oportunidades, los que deciden invertir, innovar, generar empleo y contribuir al crecimiento de nuestra economía.

"Detrás de cada empresa hay muchísimo, lo sabemos, muchísimo esfuerzo y agradecemos por su país, por Panamá, y que desde aquí crezcan a toda la región con sus trabajadores y que den todos lo mejor de sí", indicó.

Reiteró: "Nuestro compromiso como gobierno es seguirlos apoyando, fortalecer el entorno de confianza que actualmente existe para Panamá y para traer la inversión a Panamá. Seguimos trabajando para impulsar la competitividad".