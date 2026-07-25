Panamá arranca su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La emoción de representar a una nación marcaron el primer día de competencia del Team Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una jornada que combinó el colorido de la ceremonia inaugural con el debut deportivo de la delegación nacional en el tiro con arco.

La delegación panameña fue protagonista durante la ceremonia de inauguración celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario donde miles de atletas de toda la región dieron inicio oficial a la edición que conmemora el centenario del evento multidisciplinario más antiguo del continente.

Los atletas desfilaron con orgullo luciendo los colores nacionales, llevando consigo el compromiso de representar dignamente al país durante las próximas semanas de competencia.

Al frente de la delegación estuvieron los abanderados Némesis Candelo, referente del judo nacional, y Donald Lee, atleta de bolos, quien asumió la responsabilidad de portar el pabellón nacional en sustitución del luchador Ángel Cortés, quien continúa enfocado en su preparación para su próxima participación en el certamen.

La presencia de Panamá en la ceremonia inaugural, al ritmo de ‘Sube la Marea’ del grupo musical Los Gaitanes, simbolizó el inicio oficial de un nuevo desafío para una generación de atletas que buscará dejar en alto el nombre del país en cada escenario deportivo, demostrando el fruto de años de esfuerzo, disciplina y dedicación.

Pero la fiesta deportiva también comenzó en el terreno de competencia.

El tiro con arco fue la primera disciplina en entrar en acción para el Team Panamá con la disputa del Ranking Round, etapa clasificatoria que definió los enfrentamientos de las fases eliminatorias y dejó importantes actuaciones para la representación nacional.

En la modalidad de recurvo femenino, Gisela Cowan Chang finalizó en la décima posición con 604 puntos, consolidándose entre las mejores competidoras de la jornada. Por su parte, Emma Durán ocupó el puesto 26 con 512 unidades, mientras que Miriam González concluyó en la posición 27 con 469 puntos.

En la rama masculina, Liborio Saavedra tuvo una destacada presentación al ubicarse en el puesto 15 con 625 puntos, resultado que además le permitió establecer un nuevo récord nacional, reafirmando el crecimiento que continúa experimentando esta disciplina en Panamá.

Las pruebas por equipos también dejaron resultados alentadores para la delegación nacional. El equipo femenino de recurvo, integrado por Gisela Cowan Chang, Emma Durán y Miriam González, culminó en la séptima posición con un total de 1585 puntos, mientras que la dupla mixta conformada por Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra alcanzó el quinto lugar con 1229 puntos, manteniéndose en la lucha por avanzar en las rondas de eliminación.

En la modalidad de compuesto femenino, Astrid Barría finalizó en la posición 25 con 645 puntos, seguida por Paola Coronas, quien ocupó el lugar 28 con 587 unidades.

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Por su parte, en compuesto masculino, Alexis Yáñez terminó en la posición 27 con 659 puntos, mientras que Bladimir Berdiales se ubicó en el puesto 29 con 654 puntos.

Finalmente, la pareja conformada por Astrid Barría y Alexis Yáñez concluyó en la posición 11 de la prueba de compuesto mixto con un acumulado de 1304 puntos.

Con estos resultados, los arqueros panameños aseguraron su presencia en las fases de eliminación directa, que se disputarán a partir de este sábado 25 de julio, donde buscarán continuar avanzando en la competencia.

Así, entre la emoción de portar la bandera nacional durante la inauguración y el esfuerzo demostrado en el primer día de competencia, el Team Panamá inició su camino en Santo Domingo 2026 con la convicción de seguir representando al país con entrega, orgullo y determinación.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 apenas comienzan, pero la delegación panameña ya ha demostrado que está preparada para afrontar el reto con el mismo compromiso que ha caracterizado históricamente al deporte nacional. Durante los próximos días, más atletas panameños entrarán en acción con el objetivo de seguir escribiendo nuevas páginas para el deporte del país y continuar haciendo ondear la bandera tricolor en los escenarios más importantes de la región.

¿Qué continúa?

Para este sábado 25 de julio, el Team Panamá participará en:

- Surf, desde las 7:00 am

- Golf, desde las 8:00 am

- Ciclismo, desde las 8:30 am

- Tiro con Arco, desde las 9:00 am

- Tiro Deportivo, desde las 9:00 am

- Judo, desde las 10:30 am

- Baloncesto, desde las 11:30 am

- Patinaje Artístico, desde las 2:50 pm

- Ajedrez, desde las 3:00 pm