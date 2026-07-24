La escritora Mariee Gómez suma un nuevo libro a su obra literaria, "El hotel de las almas y otros sueños de mi almohada", su proyecto más creativo, divertido y su favorito hasta ahora.

El libro nació de un efecto secundario de un medicamento y se convirtió en una obra personal y experimental donde la autora transforma sus sueños en relatos de diferentes géneros.

Gómez (@marieegomezl) estuvo de viaje en Guatemala en 2023, y al regresar a Panamá presentó mareos e inestabilidad, fue entonces cuando le recetaron un medicamento por 10 días, que como efecto secundario le provocó sueños muy intensos, complejos y dramáticos.

Al tercer o cuarto día, la escritora empezó a documentar sus sueños, incluso después de concluir el tratamiento.

Los sueños los recopiló entre 2023 y 2025. Comenzó escribiéndolos tal como los recordaba y luego añadió detalles, matices y elementos creativos, es decir, transformó sus experiencias oníricas en relatos.

La recopilación incluye historias variadas como amores pasados, fantasmas, disparos a medianoche, farsas artísticas, caperucitas de secundaria y "El hotel de las almas", entre otras.

"El hotel de las almas y otros sueños de mi almohada" es diferente a sus obras anteriores, mezcla lo absurdo y fantástico, y explora por primera vez géneros como terror, acción y romance.

El libro se pública este lunes, se puede adquirir en Amazon y pedidos directos con la autora.

El 30 de agosto, a la 1:00 p.m., en el Salón Kuna, en el Centro de Convenciones Atapla, la autora presentará el libro en el marco de la edición número 22 de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá).