Panameños engañados con promesa laboral terminan en el frente de batalla entre Ucrania y Rusia

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania abrió un escenario en el que ciudadanos de distintas latitudes decidieron involucrarse, algunos plenamente conscientes de qué iban a hacer y otros atraídos por la promesa de un empleo sin saber realmente a qué se dedicarían. Entre ellos estuvo E. Camacho, un panameño que pasó de miliciano a desertor tras descubrir que las condiciones ofrecidas nunca se cumplirían.

Reclutado por otro compatriota panameño con la promesa de un contrato jugoso y supuestas misiones sencillas que no pondrían en riesgo su vida más allá de lo normal, lo que vino después fue la decepción y la odisea de escapar, marcada por una noche de toque de queda, persecución y la necesidad de correr.

E. Camacho relató que les retuvieron los pasaportes y tuvieron que huir. Según su testimonio, quienes los retienen son ucranianos que manejan este proceso como un negocio.

Asimismo, E. Camacho menciona que cuando viajó a Ucrania jamás pensó la odisea que lo esperaba. Las promesas de trabajo se diluyeron en cuestión de días y el peligro comenzó a respirarse en cada rincón. Lo que parecía una oportunidad laboral se convirtió en una trampa de la que apenas pudo escapar hace unos días.

Al poco tiempo de llegar a tierras ucranianas, los pasaportes fueron retenidos y la libertad quedó en manos de quienes controlaban el reclutamiento. Camacho asegura que todo funciona como un negocio: primero ofrecen tareas básicas y luego envían a los jóvenes al frente de batalla, con la promesa de que, si mueren, el dinero será entregado a sus familias.

El colonense relata a Panamá América que al momento de pedir que tradujeran el contrato al español, la respuesta fue negativa. Los documentos debían firmarse en otro idioma, sin claridad ni garantías, mientras la presión aumentaba cada día. La tensión se volvió insoportable y la idea de escapar empezó a tomar fuerza en sus mentes tras ver las injusticias que pasaban cada día y que algunos compañeros no regresaban.

De igual modo, el joven mencionó que los reclutamientos se realizan en Panamá. Señaló a un hombre llamado Rafael como la persona que los contactó, aunque no tiene más detalles, solo que lo buscaba en Rusia.

En consecuencia, dos panameños permanecen en Kiev alojados, después de haber llegado a Ucrania hace un mes, y han sido agredidos al manifestar su deseo de regresar. Entre sus compañeros también hay argentinos y venezolanos que también sufrieron golpes y amenazas al pedir la baja y abstenerse de la firma del contrato sin recibir pago alguno.

Durante el relato, Camacho indicó que lograron escapar y ahora están hospedados en un hotel de la localidad, donde permanecen escondidos, conscientes de que aún son buscados por huir. Describió que el escape fue un acto desesperado, marcado por el toque de queda nocturno que impera en Ucrania, cuando cualquier persona encontrada en la calle es detenida.

Al cruzar la calle los vieron y comenzó la persecución; se escondieron y perdió a su compañero de vista por un momento. Camacho narra que corrió “como gacela” para salvar su vida, aprovechando su resistencia física colonense y la oportunidad de huir.

“Primero es mi vida”, repite, convencido de que el dinero prometido no es motivo para ponerse en peligro.

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Por último, Camacho indicó que se mantiene en contacto con la embajada de Panamá en Polonia, buscando apoyo para regresar.