Cancillería investiga casos de panameños desaparecidos en conflicto entre Rusia y Ucrania

La Cancillería panameña confirmó que al menos 15 ciudadanos fueron vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos informó que entre ellos se reporta un fallecido y varios desaparecidos.

Por otra parte, las autoridades explicaron que desde noviembre de 2025 mantienen gestiones diplomáticas.

Estas incluyen solicitudes formales a la embajada rusa en Panamá y reuniones con la misión panameña en Moscú.

“Estamos solicitando información tanto en la embajada rusa en Panamá, como a través de nuestra misión en Moscú, incluyendo reuniones presenciales”, mencionó.

A la vez, Hoyos señaló que las historias son diversas: algunos viajaron conscientes de que participarían en la guerra, mientras otros aseguran haber sido engañados con ofertas laborales en seguridad o maquinaria pesada.

De igual modo, la Cancillería advirtió que estas prácticas representan un riesgo para la vida de los ciudadanos. Por ello, instó a la población a desconfiar de propuestas que puedan ocultar fines militares.

En consecuencia, el seguimiento de los casos se ha visto limitado, ya que muchos ingresaron a Europa por vías irregulares. Esto dificulta la localización y el contacto directo con los panameños en zonas de combate.

El Gobierno reiteró que continuará las gestiones diplomáticas para esclarecer la situación.