Inauguran los Juegos Intercolegiales con bandas de colegios

¡Emoción! Las 16 delegaciones estudiantiles que compiten en los Juegos Intercolegiales Meduca 2026 se presentaron en un ‘minidesfile’, ante autoridades del Ministerio de Educación, invitados especiales y sus propios compañeros que los recibieron con aplausos y vítores.

Los jóvenes, todos uniformados con los colores de sus provincias, mostraron su alegría y disposición a la competencia sana y responsable en las 11 disciplinas deportivas, en deportes de conjunto como voleibol de sala y de playa, futsala, baloncesto, béisbol y softbol femenino, además, en otros individuales como el tenis de mesa y ajedrez.

Un momento que ninguno de estos muchachos olvidará, porque fueron presentados en tarima por el maestro de ceremonias de la noche, Celso Elías Barb, quien muy animado entrevistó a un joven por delegación. Como las estrellas de la noche, se hizo además una transmisión en vivo, un ‘Live’, por YouTube.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dio la bienvenida a las delegaciones escolares quienes, en medio de la algarabía y la efusividad del momento, se tomaron selfies con la jefa de la cartera educativa, compartieron anécdotas y gozaron la ocasión.

En el gran momento de la jornada, la ministra recomendó a todos los presentes: “necesito que se porten bien, porque los tratamos como atletas profesionales para que se sientan así, este puede ser el futuro de muchos de ustedes, pórtense muy bien para que el otro año nos abran las puertas”.

En medio del diálogo, la ministra les recordó el convenio que firmó con la Federación de Fútbol de Panamá y otras federaciones deportivas para reclutar talento, por lo que deben aprovechar este momento, por su futuro y su familia.

Al final del evento, Molinar y los estudiantes acordaron, como suele hacerse en estos casos, un grito de guerra. La ministra en tarima dice: “estos son nuestros atletas 2026, ¿quiénes somos?” Y todos los chicos gritaron de emoción.