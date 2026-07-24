Panamá suma innovaciones terapéuticas para combatir el cáncer de mama y de vejiga

El abordaje del cáncer ha dejado atrás la época en que las neoplasias se trataban de manera uniforme. Las investigaciones científicas más recientes demuestran que lo que antes se clasificaba como una sola patología comprende realmente un espectro de subgrupos con biomarcadores, receptores hormonales y mutaciones genéticas específicas.

Esta evolución permite desarrollar terapias dirigidas que actúan sobre las alteraciones moleculares exactas de las células tumorales, protegiendo los tejidos sanos y ofreciendo respuestas más efectivas tanto en etapas tempranas como metastásicas.

En este sentido, innovaciones como Truqap e Imfinzi de AstraZeneca llegan al país para ampliar las opciones de tratamiento para el cáncer de mama y vejiga, conectando la ciencia y la innovación con los pacientes panameños.

Cáncer de mama: respuestas para el subtipo más frecuente

En Panamá, el cáncer de mama representa un desafío crítico para la salud pública, con más de 1,100 diagnósticos y 330 fallecimientos al año. El 70% de estos casos corresponden al subtipo hormonal positivo (HR+) y HER2 negativo, donde la proliferación celular es estimulada por hormonas como el estrógeno o la progesterona.

Para estas pacientes en etapas avanzadas, los esquemas de tratamiento incorporan inhibidores de la proteína AKT, como de Truqap (capivasertib), . La proteína AKT funciona como un interruptor de crecimiento celular; al bloquearse esta vía de señalización: Se logra frenar la evolución del tumor a la mitad y Se duplica el tiempo de supervivencia libre de progresión, ofreciendo mayor control sobre la patología.

"El tratamiento debe centrarse en el individuo y no únicamente en el diagnóstico", enfatizó el Dr. Andrés Rojas, Director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

El especialista explicó que este enfoque orienta la labor conjunta con los actores del sistema sanitario para generar conversaciones más abiertas, una mayor concienciación sobre este cáncer y un acompañamiento más cercano a los pacientes.

Cáncer de vejiga: la inmunoterapia frena las reincidencias tras la cirugía

A nivel global, el cáncer de vejiga afecta a más de 614 mil personas cada año, siendo el tabaquismo su principal factor de riesgo. Uno de cada cuatro pacientes desarrollará la variante músculo-invasiva (CVMI), una forma agresiva donde el tumor penetra la pared muscular del órgano.

El tratamiento convencional para esta variante ha consistido en quimioterapia previa a la extirpación quirúrgica de la vejiga. Sin embargo, la mitad de los intervenidos solía experimentar recaídas.

La integración de la inmunoterapia Imfinzi (durvalumab) en un esquema perioperatorio —administrada junto con quimioterapia antes de la cirugía y de forma continua después de la intervención— introduce un cambio significativo en el pronóstico clínico: 32% de reducción en el riesgo de progresión, recurrencia o fallecimiento en comparación con el tratamiento tradicional solo con quimioterapia y 25% de disminución en el riesgo global de mortalidad.

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El factor clave: la detección oportuna

Aunque la innovación farmacéutica amplía las alternativas terapéuticas, la ventana de oportunidad diagnóstica sigue siendo el pilar determinante para el éxito del tratamiento. Síntomas como el sangrado urinario o la presencia de nódulos mamarios requieren evaluación médica inmediata para activar estas rutas terapéuticas en sus etapas más efectivas.