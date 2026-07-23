José 'Chema' Caballero tendrá que canbiar su rutina de bateo

El pelotero panameño José "Chema" Caballero, de los Yanquis de Nueva York, ha estado en los reflectores de todos en las Grandes Ligas en el transcurso de la semana, según la misma Major League Béisbol (MLB), por "burlar" la regla del reloj de los lanzadores.

Este jueves (ayer) en sus redes sociales, el jugador de los Yanquis de Nueva York, dio su versión, aunque luego la borró y explicó que son reglas que él intenta cumplir y que no inventó.

"Es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma", relató Caballero en las redes sociales, que luego eliminó.

En su mensaje, el jugador de los Yanquis de Nueva York, agregó "saben que están equivocados, pero es muy difícil aceptar que un simple jugador, que solo quiere jugar, que es lo que siempre ama, pueda adaptarse y utilizarlo en su juego".

"Al final ellos (MLB) son los que mandan, hacen y deshacen cuando y cómo quieren, y los demás solo les toca calar y obedecer" terminó diciendo Caballero.

Qué debe hacer "Chema"

Cuando el reloj del lanzador llega a 8 segundos, el bateador tiene que estar dentro de la caja de bateo.

Además, estar en posición, alerta al pitcher, mirarlo y encontrarse listo para batear.

El panameño Caballero espera hasta el último momento para mirar al picther y ponerse en posición de bateo, situación que incómoda a los lanzadores como fue el caso ante Dennis Santana de los Piratas de Pittsburgh.

Y más reciente, el pasado miércoles cuando el árbitro Quinn Wolcoott castigó con un strike a Caballero en otro partido entre los Yanquis y los Piratas el pasado miércoles .

Los Yanquis perdieron la serie de dos partidos ante los Piratas, 5-3 y 2-0, respectivamente.

Este viernes, los Yanquis tienen día libre y vuelven al terreno de juego mañana ante los Filis de Filadelfia en una serie de tres partidos.

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MLB castiga a Caballero

En su explicación los árbitros Dan Johnson y Quinn Wolcot, argumentaron que Caballero "burló" la regla al límite del cronómetro de los ochos segundos del lanzador y por eso fue castigado con un strike.

Wolcott, explicó en mlb.com que el panameño mira hacia abajo y no al lanzador cuando entra a la caja de bateo. "Obviamente, ha causado muchos problemas en el pasado. Ya no se permitirá", aclaró.

Caballero tendrá que cambiar rutina

Caballero agregó que ahora tendrá que cambiar su rutina de bateo y que "no intenta engañar" al lanzador.

"Ahora, simplemente no quieren que haga mi rutina", dijo Caballero. "Así que es complicado para mí porque es la forma en que me acomodo y la forma en que trato de encarar mis turnos", sostuvo el panameño.

El pelotero de los Yanquis añadió que no está preocupado por lo ocurrido. "Creo que mi punto fuerte es ser un pelotero, y soy eso sin el reloj", dijo Caballero.

"He estado jugando al béisbol sin relojes toda mi vida", expresó el panameño en mlb.com.