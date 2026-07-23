Gremio publicitario de Panamá evalúa medidas legales por suplantación e información falsa

La Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP) encendió las alarmas ante la circulación de contenidos en redes sociales que le atribuyen posturas institucionales falsas, y advirtió que podría tomar acciones legales contra los responsables de utilizar su nombre e imagen sin autorización.

Mediante un comunicado, el gremio empresarial desmintió categóricamente cualquier vínculo con las publicaciones recientes y aclaró que dicho material no fue elaborado, emitido ni avalado por su Junta Directiva, único órgano facultado para fijar la posición institucional de la organización.

Advertencia de acciones legales

La APAP no se limitó a desestimar la desinformación circulante, sino que dejó clara su intención de llevar el caso a otras instancias para proteger su reputación e imagen institucional.

"La APAP se reserva el derecho de ejercer las acciones que estime pertinentes para salvaguardar su nombre, reputación e imagen institucional", señaló la organización.

El gremio rechazó la suplantación de identidad corporativa para adscribirle opiniones o afirmaciones que nunca fueron sometidas a discusión ni consenso interno.

Llamado a verificar la información

Ante el alcance del contenido en plataformas digitales, la asociación hizo un llamado a sus asociados, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a no dar crédito a publicaciones de terceros. Asimismo, instó a validar cualquier pronunciamiento oficial exclusivamente a través de sus canales oficiales.