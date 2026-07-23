"Chema" Caballero borra sus post en Instagram tras duras críticas contra la MLB por la regla del reloj de pitcheo

El pelotero panameño José Caballero, de 29 años, generó un fuerte revuelo en las Grandes Ligas (MLB) tras publicar este jueves 23 de julio de 2026 una dura crítica en redes sociales dirigida a la directiva del béisbol organizado por la aplicación del reloj de pitcheo, para posteriormente borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram.

La reacción del jugador se produce tras una semana marcada por tensiones en el terreno de juego, incluyendo un conato de bronca que vació las bancas ante los Yanquis de Nueva York y una sanción administrativa en su más reciente partido contra los Piratas de Pittsburgh.

Las declaraciones de Caballero: "Solo les toca callar y obedecer"

En una historia de Instagram que mantuvo visible a pesar de haber eliminado sus fotos de perfil y publicaciones permanentes, el santeño cuestionó la flexibilidad del reglamento e insinuó que la MLB impone criterios sin asumir responsabilidad por sus errores técnicos.

"Es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma (...) Al final ellos son los que mandan y hacen y deshacen cuando y cómo quieren, y a los demás solo les toca callar y obedecer", afirmó Caballero.

Caballero añadió que la MLB "sabe" que está equivocada, pero que le resulta difícil aceptar que un jugador busque adaptarse al reglamento dentro de la dinámica natural del juego.

La raíz de la controversia: Sanción ante Pittsburgh y cruce con los Yanquis

El detonante de la postura del panameño ocurrió durante el primer juego de una doble cartelera frente a los Piratas de Pittsburgh, cuando los árbitros le otorgaron un strike automático por considerar que su rutina previa dentro de la caja de bateo buscaba forzar una infracción del lanzador.

La postura de los árbitros: Tolerancia cero a las "estratagemas"

Tras el partido del miércoles, los umpires Dan Johnson y Quinn Wolcott explicaron que la decisión respondió a un recordatorio enviado recientemente por la MLB sobre los Procedimientos de Ritmo de Juego, los cuales prohíben expresamente que el bateador utilice una cantidad de tiempo desmedida mirando hacia abajo para inducir un error en el cronómetro del lanzador.

"Desde nuestro punto de vista, Caballero burló las reglas del reloj de pitcheo. Ha sido un problema antes y se le ha advertido. Burló la regla, la aplicamos y le otorgamos una violación. Ya no se permitirá", dijo Dan Johnson, árbitro de las Grandes Ligas (MLB).

La medida aprobada desde la temporada 2023 busca agilizar los partidos, pero la interpretación sobre dónde termina la rutina de preparación del bateador y dónde empieza la infracción ha colocado a Caballero en el epicentro de la discusión sobre el espíritu del juego.