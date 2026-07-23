Operación Porte: Decomisan fusil de asalto AR-15 y 11 armas de fuego con licencias canceladas

En medio de una serie de diligencias ejecutadas a nivel nacional, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la denominada "Operación Porte", una intervención focalizada que permitió sacar de circulación un arsenal de 12 armas de fuego, encabezado por un fusil de asalto de alto poder letal y uso restringido.

La acción policial concluyó con la captura de cuatro ciudadanos, quienes fueron puestos a órdenes de los juzgados de garantías correspondientes bajo los cargos de presunta posesión ilícita de armas de fuego.

Además del fusil, también se logró sacar de las calles 9 pistolas, una escopeta y un rifle así como 23 proveedores, 656 municiones, 52 cartuchos para escopeta y diversos accesorios.

Grietas en registros: Licencias canceladas e inconsistencias

Durante las diligencias de allanamiento y registro, los estamentos de seguridad incautaron un importante volumen de parque vehicular y pertrechos militares.

Un elemento clave dentro de la "Operación Porte" fue la participación de inspectores técnicos de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), quienes verificaron en el sitio el estatus legal de la documentación presentada por los tenedores.

Las autoridades confirmaron que parte del armamento contaba con licencias y registros que habían sido cancelados con anterioridad debido a severas irregularidades e inconsistencias en los expedientes administrativos.